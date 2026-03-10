Построили тысячи лет назад: археологи исследовали доисторический курган в Швеции (фото)

В Швеции археологи исследовали большой доисторический каменный курган, который раскрыл новые подробности о погребальных обычаях бронзового века. Сооружение находится вблизи Симпеварпа и оставалось видимым в ландшафте на протяжении тысячелетий.

Недавние раскопки показали, как древние строители формировали естественную поверхность скалы, чтобы создать памятник, который выглядел большим и впечатляющим, чем был на самом деле, пишет Heritage Daily.

Курган имеет диаметр около 12 метров и высоту примерно 0,8 метра. Он состоял из камней шириной от 20 до 50 сантиметров. Археологи установили, что курган построили в два или три слоя.

Более крупные камни образовывали верхнюю поверхность, а меньшие камни были уложены ниже. Эти нижние камни часто были треснутые и имели острые края. Они были размещены непосредственно на естественно изогнутой поверхности скальной породы, которая уже напоминала курган. Поскольку скальная порода склонялась вниз по краям, камни продолжались вдоль боков скальной формации.

Археологи установили, что курган построили в два или три слоя Фото: Marita Sjölin

Такое расположение, вероятно, делало курган на несколько метров выше, если смотреть на него издалека. Исследователи отметили, что памятник выглядел особенно заметным, если смотреть на него с юга, в сторону моря. Это свидетельствует о том, что строители, возможно, хотели, чтобы курган был заметным для людей, которые прибывали на лодках.

Еще одной поразительной особенностью была прямая линия камней, размещенная по центру кургана. Ряд простирался почти на восемь метров с юго-запада на северо-восток и разделял памятник на две части. Под этой центральной осью лежала глубокая трещина в скальной породе, заполненная грунтом. Археологи предположили, что эта трещина обозначает место первоначального захоронения.

Органические остатки отсутствуют, однако почва внутри трещин в скальной породе содержит уголь, что указывает на то, что когда-то на этом месте был очаг. В последний день раскопок археологи обнаружили кремневый скребок, спрятанный в одной из трещин скальной породы под камнем. Этот инструмент датируется бронзовым веком и, вероятно, был положен как погребальная жертва для умершего.

Такие находки имеют большое значение, поскольку со временем многие доисторические могилы теряют органические доказательства. Даже такой единственный предмет, как скребок, может помочь археологам понять, как люди почитали умерших и как тщательно планировали памятники в древнем ландшафте.

