Не совпадает с предыдущими представлениями: археологи нашли следы церемонии ацтеков (фото)

Во время раскопок в священном комплексе Темпло Майор археологи обнаружили следы масштабного церемониального жертвоприношения, которое произошло в XV веке. Находки свидетельствуют о том, что ритуал состоялся во время важной фазы строительства храма и был связан с имперской властью.

Исследователи из Национального института антропологии и истории (INAH) сообщили, что Жертвоприношения 186, 187 и 189, похоже, принадлежат к тому же церемониальному мероприятию, что и ранее обнаруженные Жертвоприношения 18, 19 и 97. Специалисты из Proyecto Templo Mayor (PTM) пришли к выводу, что все шесть залежей были размещены в один и тот же момент времени, пишет Arkeonews.

По словам Леонардо Лопеса Лухана, директора проекта, жертвоприношения были сделаны во время IVa фазы строительства храма между 1440 и 1469 годами, когда государством мексиканцев правил Мотекуцома Илвикамина.

Скоординированное размещение захоронений четко указывает на то, что они были частью одной большой церемонии в центре Теночтитлана, столицы ацтеков.

Среди важнейших находок 83 антропоморфные фигурки из зеленого камня. Фото: PTM-INAH

Ритуал, вероятно, происходил в Уэй Теокалли, или Большом храме, стоявшем в центре священной территории города. Большие собрания священников и граждан, вероятно, были свидетелями церемонии посвящения, которая укрепляла как политическую власть, так и религиозные обязанности.

Среди важнейших находок 83 антропоморфные фигурки из зеленого камня, высеченные в стиле мескала. Эта художественная традиция зародилась на территории современного мексиканского штата Герреро.

Археологи считают, что фигурки были взяты как военные трофеи из владений Тласко и Тласмалак, территорий, завоеванных Мотекуцомой Ильвикаминой между 1447 и 1450 годами.

Наличие такой большой группы фигурок Мескала является очень необычным для Темпло Майор. Археологи не обнаружили подобных скоплений ни до, ни после этого момента в археологических записях этого места.

Их размещение свидетельствует о преднамеренном символическом акте. Посвящая священные предметы из завоеванных регионов божествам Мексики, ацтекские правители интегрировали новопокоренные территории в религиозную систему империи.

Транспортировка материалов для этих захоронений требовала тщательной организации. Каменные сундуки, известные как тепетлакалли, весили от 600 до 1000 килограммов.

Рабочие, вероятно, перемещали их с помощью веревок, деревянных роликов и рычагов, прежде чем размещать их вокруг платформы храма.

Кроме фигурок, в хранилищах было найдено более 4000 морских раковин и моллюсков Фото: PTM-INAH

Местонахождение захоронений также имеет большое значение. Недавно проанализированные жертвоприношения обнаружили вдоль восточной и южной сторон основания пирамиды Темпло Майор. Археологи давно подозревали, что эти участки могут быть местом расположения дополнительных захоронений, связанных с ранее обнаруженными находками.

Этап строительства храма IVa является особенно важным, поскольку окружающая платформа этого периода осталась почти нетронутой. Архитектурные особенности этого этапа включают резные головы змей и жаровни, размещенные вокруг платформы. Расположение шести каменных сундуков вокруг этого сооружения указывает на то, что они были частью скоординированной церемониальной планировки.

Кроме фигурок, в хранилищах было найдено более 4000 морских раковин и моллюсков. Биолог Белем Зунига Арельяно идентифицировал такие виды, как Nerita scabricosta и Hexaplex brassica, многие из которых происходят с атлантического побережья.

Некоторые раковины даже сохранили свой периостракум, нежный внешний слой, который обычно исчезает вскоре после смерти животного.

Такая необычная сохранность свидетельствует о том, что моллюски, вероятно, были перевезены живыми в контейнерах, наполненных морской водой, до того, как попали в столицу ацтеков.

Если это так, то эти доказательства указывают на хорошо организованную имперскую сеть, способную перемещать морские ресурсы на сотни километров вглубь материка.

Раскопки каменных сундуков требовали тщательной консервационной работы. Каждый сундук имел примерно 50 сантиметров в высоту и ширину, и специалисты потратили месяцы на удаление осадка в контролируемых условиях.

Консерватор Адриана Санроман Пейрон объяснила, что для очистки артефактов использовали ватные тампоны, а природные фиксаторы помогли стабилизировать остатки пигментов.

На нескольких фигурках были обнаружены следы красной и белой краски. Мексиканцы, похоже, модифицировали эти предметы, добавив черты, связанные с Тлалоком, божеством дождя, связанным с частью Темпло Майор.

Эта трансформация показывает, как предметы, взятые из других регионов, были адаптированы к религиозной системе ацтекского государства.

Эта находка подтверждает давнюю гипотезу мексиканской археологии. Жертвоприношения 18 и 19 были впервые обнаружены в конце 1970-х годов археологом Эдуардо Матосом Моктезумой, а Жертвоприношение 97 было идентифицировано в 1991 году.

В течение десятилетий исследователи считали, что могут существовать дополнительные захоронения, которые дополняют симметричный рисунок вокруг платформы храма.

Недавно обнаруженные жертвоприношения подтверждают эту гипотезу. Впервые археологи составили карту полного церемониального обустройства вокруг платформы храма из фазы IVa. Эта находка предоставляет важную информацию о планировании ритуалов, архитектуре и имперской символике ацтеков.

После завершения консервационных работ артефакты будут храниться в музее Темпло Майор в Мехико. Разрабатываются планы выставки, на которой будут представлены все шесть жертвоприношений, что позволит посетителям увидеть предметы, которые были частью этой важной церемонии XV века.

Результаты исследований PTM показывают, как религия, война и политическая власть были тесно связаны в государстве ацтеков. Недавно обнаруженные жертвоприношения являются еще одним ключевым элементом в понимании того, как правители Мексики использовали ритуалы и символику для укрепления своей империи.

