Таким оружием убили американского президента: в польском лесу нашли револьвер XIX века

В лесу вблизи города Калиш на западе Польши поисковик нашел карманный револьвер с помощью металлоискателя. Хотя оружие было найдено в плохом состоянии, эксперты считают, что находка датируется XIX веком.

Оружие нашел член Калиской исследовательской группы, местной организации, занимающейся историческими поисками. После изъятия предмета группа сообщила о находке властям, следуя польским правилам, которые требуют официального документирования таких находок, особенно оружия, пишет Heritage Daily.

Специалисты определили предмет как револьвер британского типа "Бульдог". Это компактное оружие стало хорошо известным в конце XIX века. Впервые модель появилась около 1868 года, а в 1878 году британский оружейник Генри Уэбли начал ее серийное производство.

Револьвер "Бульдог" был создан как небольшое огнестрельное оружие для личной защиты. Короткий ствол и компактная рама позволяли легко спрятать его в пальто или кармане. Благодаря такой портативности многие гражданские лица в тот период отдавали ему предпочтение в качестве оружия для самообороны.

Несмотря на небольшие размеры, револьвер имел значительную мощность для карманного оружия. Ранние версии обычно имели калибр .442 Webley или .450 Adams и содержали барабан на пять патронов. Более поздние версии выпускались в меньших калибрах, таких как .320 и .380, что делало оружие более легким и удобным для ношения.

Популярность этой конструкции быстро распространилась за пределы Великобритании. Производители оружия в Европе и США начали выпускать собственные версии револьвера типа "Бульдог". В результате он стал одним из самых известных карманных пистолетов конца XIX века. Производство оригинальных моделей Webley продолжалось до начала Первой мировой войны.

Этот тип револьвера также фигурирует в важном историческом деле. В 1881 году президент США Джеймс А. Гарфилд был убит с помощью бельгийской копии револьвера "Бульдог". Это событие остается одним из самых известных инцидентов, связанных с этой моделью оружия.

Образец, найденный вблизи Калиша, сильно коробирован, но отверстия в камерах барабана все еще можно увидеть. Из-за повреждений пока непонятно, содержат ли камеры боеприпасы, пустые гильзы или вообще ничего.

Власти изъяли револьвер и проведут его дополнительную экспертизу. Специалисты полиции определят, нуждается ли оружие в консервации или дополнительном расследовании. Такие находки помогают историкам понять, как оружие использовалось и терялось в XIX веке.

