Такою зброєю вбили американського президента: у польському лісі знайшли револьвер XIX століття

У лісі поблизу міста Каліш на заході Польщі пошуковець знайшов кишеньковий револьвер за допомогою металошукача. Хоча зброя була знайдена в поганому стані, експерти вважають, що знахідка датується XIX століттям.

Зброю знайшов член Каліської дослідницької групи, місцевої організації, що займається історичними пошуками. Після вилучення предмета група повідомила про знахідку владі, дотримуючись польських правил, які вимагають офіційного документування таких знахідок, особливо зброї, пише Heritage Daily.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Фахівці визначили предмет як револьвер британського типу "Бульдог". Ця компактна зброя стала добре відомою наприкінці XIX століття. Вперше модель з'явилася близько 1868 року, а в 1878 році британський зброяр Генрі Веблі почав її серійне виробництво.

Револьвер "Бульдог" був створений як невелика вогнепальна зброя для особистого захисту. Короткий ствол і компактна рама дозволяли легко заховати його в пальто або кишені. Завдяки такій портативності багато цивільних осіб в той період віддавали йому перевагу як зброї для самооборони.

Попри невеликі розміри, револьвер мав значну потужність для кишенькової зброї. Ранні версії зазвичай мали калібр .442 Webley або .450 Adams і містили барабан на п'ять патронів. Пізніші версії випускалися в менших калібрах, таких як .320 і .380, що робило зброю легшою і зручнішою для носіння.

Популярність цієї конструкції швидко поширилася за межі Великобританії. Виробники зброї в Європі та США почали випускати власні версії револьвера типу "Бульдог". В результаті він став одним з найвідоміших кишенькових пістолетів кінця XIX століття. Виробництво оригінальних моделей Webley тривало до початку Першої світової війни.

Цей тип револьвера також фігурує в важливій історичній справі. У 1881 році президент США Джеймс А. Гарфілд був убитий за допомогою бельгійської копії револьвера "Бульдог". Ця подія залишається одним з найвідоміших інцидентів, пов'язаних з цією моделлю зброї.

Зразок, знайдений поблизу Каліша, сильно кородований, але отвори в камерах барабана все ще можна побачити. Через пошкодження наразі незрозуміло, чи містять камери боєприпаси, порожні гільзи або взагалі нічого.

Важливо

У Мукачеві знайшли замок угорського шляхтича: що відкопали ентузіасти (фото)

Влада вилучила револьвер і проведе його додаткову експертизу. Фахівці поліції визначать, чи потребує зброя консервації або додаткового розслідування. Такі знахідки допомагають історикам зрозуміти, як зброя використовувалася і втрачалася в XIX столітті.

Раніше Фокус писав про знайдені у чеських архівах документи, пов'язані з таємною шифрувальною машиною Вермахту. Згідно з виявленими інструкціями цей пристрій був надійніший за Енігму.

Також ми розповідали про дослідження доісторичного кургану у Швеції. Споруда знаходиться поблизу Сімпеварпа і залишалася видимою в ландшафті упродовж тисячоліть.