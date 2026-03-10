Побудували тисячі років тому: археологи дослідили доісторичний курган у Швеції (фото)

У Швеції археологи дослідили великий доісторичний кам'яний курган, який розкрив нові подробиці про похоронні звичаї бронзової доби. Споруда знаходиться поблизу Сімпеварпа і залишалася видимою в ландшафті упродовж тисячоліть.

Нещодавні розкопки показали, як стародавні будівельники формували природну поверхню скелі, щоб створити пам'ятник, який виглядав більшим і вражаючим, ніж був насправді, пише Heritage Daily.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Курган має діаметр близько 12 метрів і висоту приблизно 0,8 метра. Він складався з каменів шириною від 20 до 50 сантиметрів. Археологи встановили, що курган побудували у два або три шари.

Більші камені утворювали верхню поверхню, а менші камені були укладені нижче. Ці нижні камені часто були тріснуті і мали гострі краї. Вони були розміщені безпосередньо на природно вигнутій поверхні скельної породи, яка вже нагадувала курган. Оскільки скельна порода схилялася вниз по краях, камені продовжувалися вздовж боків скельної формації.

Археологи встановили, що курган побудували у два або три шари Фото: Marita Sjölin

Таке розташування, ймовірно, робило курган на кілька метрів вищим, якщо дивитися на нього здалеку. Дослідники відзначили, що пам'ятник виглядав особливо помітним, якщо дивитися на нього з півдня, у бік моря. Це свідчить про те, що будівельники, можливо, хотіли, щоб курган був помітним для людей, які прибували на човнах.

Ще однією вражаючою особливістю була пряма лінія каменів, розміщена по центру кургану. Ряд простягався майже на вісім метрів з південного заходу на північний схід і розділяв пам'ятник на дві частини. Під цією центральною віссю лежала глибока тріщина в скельній породі, заповнена ґрунтом. Археологи припустили, що ця тріщина позначає місце первісного поховання.

Органічні рештки відсутні, однак ґрунт усередині тріщин у скельній породі містить вугілля, що вказує на те, що колись на цьому місці було вогнище. В останній день розкопок археологи виявили крем'яний скребок, захований в одній із тріщин скельної породи під каменем. Цей інструмент датується бронзовою добою і, ймовірно, був покладений як похоронна жертва для померлого.

Важливо

Ні на що не схоже: вчені з США відтворили древні музичні інструменти і заграли на них (фото)

Такі знахідки мають велике значення, оскільки з часом багато доісторичних могил втрачають органічні докази. Навіть такий єдиний предмет, як скребок, може допомогти археологам зрозуміти, як люди вшановували померлих і як ретельно планували пам'ятники в стародавньому ландшафті.

Раніше Фокус писав про замок угорського шляхтича, який виявили у Закарпатській області. Сьогодні на цьому місці розташовані підвали найстарішої в Україні пивоварні.

Також ми розповідали про сліди древнього жертвоприношення, виявленого у Темпло Майор, Мексика. Вчені датували цю подію XV століттям та пов'язали з будівництвом храму.