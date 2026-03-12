Ця гробниця стала скарбницею для вчених: 5000-річне поховання досліджували роками (фото)

Поблизу Малаги, Іспанія, археологи виявили велику доісторичну гробницю віком 5000 років. Пам'ятка, побудована з масивних каменів і довжиною приблизно 13 метрів, була знайдена у винятковому стані збереження.

Дослідники з Університету Кадіса, серед яких Серафін Бесерра, Едуардо Віянде, Едуарда Віянде Вілла та Хуан Хесус Кантільо, вивчили структуру та численні предмети, виявлені всередині гробниці, пише Popular Mechanics.

Гробниця належить до типу мегалітичних споруд, відомих як дольмени, які зазвичай складаються з вертикальних каменів, що підтримують великі горизонтальні плити. За словами Серафіна Бесерри, масштаб і стан знахідки роблять її особливо важливою для розуміння доісторичних спільнот у цьому регіоні.

"Можливо, це один з наймонументальніших і найповніших дольменів у всій Андалусії [найпівденнішій автономній області Іспанії]", — сказав Бесерра.

Упродовж декількох сезонів розкопок команда виявила кілька камер, в яких зберігалися кістки кількох осіб Фото: University of Cadiz

Всередині пам'ятки археологи виявили кілька внутрішніх камер. Ці приміщення, ймовірно, слугували похоронними камерами, які використовувалися в третьому тисячолітті до н. е. Споруда була побудована з великих ортостатичних плит — вертикальних каменів, які в цьому випадку піднімалися на висоту майже 2-х метрів.

Археологи виявили колекцію похоронних речей, розміщених поруч із людськими останками. Дослідники описали деякі камери як "престижні" приміщення для зберігання кісток померлих та різних предметів.

Серед знахідок були матеріали, які не були типовими для цієї місцевості, зокрема слонова кістка та бурштин. Також були знайдені мушлі та вишукано виготовлені крем'яні знаряддя, такі як наконечники стріл, великі леза та те, що команда назвала "винятковою алебардою", зброєю, схожою на дворучну сокиру.

Також були знайдені мушлі та вишукано виготовлені крем'яні знаряддя Фото: University of Cadiz

Едуардо Віянде, співдиректор проєкту, зазначив, що стан пам'ятки мав ключове значення для дослідження. "Справжній потенціал цієї споруди, — сказав він, — полягає в її надзвичайному стані збереження, що дозволить нам отримати детальне уявлення про спосіб життя та вірування цих громад".

Упродовж декількох сезонів розкопок команда виявила кілька камер, в яких зберігалися кістки кількох осіб. Ця закономірність свідчить про те, що пам'ятка використовувалася як колективне поховання, а не як могила для однієї людини. Такі колективні поховання були поширені в багатьох доісторичних суспільствах.

Конструкція гробниці також включала захисне покриття. Едуарда Віянде Вілла, доцент кафедри доісторичної археології Університету Кадіса, пояснила, що "весь дольмен також був покритий горизонтальними великими кам'яними плитами, а поверх цього покриття був курган [штучний насип] з піску та дрібних каменів"

Деякі предмети, знайдені всередині гробниці, вказують на зв'язки між громадами, що знаходилися на великій відстані одна від одної. Хуан Хесус Кантільйо зазначив, що мушлі, знайдені далеко від узбережжя, свідчать про переміщення цінних матеріалів через мережі обміну. "Наявність мушель у внутрішній частині країни відображає важливість моря як елемента престижу та існування мереж обміну на великі відстані", — сказав він.

Дольмени зустрічаються по всій Європі та в деяких частинах Азії і були побудовані в різні періоди. У багатьох випадках вони служили похоронними пам'ятниками, але також могли мати ритуальне або символічне значення. Відомі приклади включають дольмен Гуадальперал в Іспанії та Камінь Артура в Англії, обом з яких тисячі років.

