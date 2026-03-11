Дике, таємниче та незвичайне: які секрети ховаються у морі без берегів (відео)

Саргасове море у Північній Атлантиці відрізняється від усіх інших морів на Землі. На відміну від типових морів, які межують з континентами або островами, це море знаходиться у відкритому океані.

Саргасове море розташоване на схід від Сполучених Штатів і оточує Бермудські острови, утворюючи унікальний морський регіон, який вже протягом багатьох поколінь спантеличує дослідників, пише IFLScience.

Саргасове море займає приблизно 5,2 мільйона квадратних кілометрів у Північній Атлантиці. Замість берегових ліній, що зазвичай визначають межі морів, кордони Саргасового моря утворюють потужні океанські течії.

Море отримало свою назву від Sargassum, роду плаваючих бурих водоростей, які заповнюють більшу частину регіону. У цьому районі переважають два види: Sargassum fluitans і Sargassum natans.

Ці водорості поводяться інакше, ніж більшість морських водоростей. Багато видів водоростей ростуть, прикріпившись до скель або морського дна, але Sargassum упродовж усього свого життя вільно дрейфує на поверхні. Вчені описують цей спосіб життя як голопелагічний, що означає, що організм проводить весь свій життєвий цикл, плаваючи у відкритій воді, а не прикріплюючись до дна океану.

Водорості з'єднуються у величезні килими, що простягаються на кілометри Фото: Wikimedia Commons

Замість розмноження з морського дна, Sargassum поширюється головним чином через вегетативне зростання. Шматочки відриваються від більшої грудки і продовжують рости як нові рослини. З часом одна грудка може розмножитися у дрейфуючі плями. Деякі залишаються невеликими, а інші з'єднуються у величезні килими, що простягаються на кілометри.

Ці плаваючі структури є частиною Великого атлантичного поясу саргасуму, періодичного цвітіння водоростей, що простягається на 8000 кілометрів по Атлантичному океану. Це найбільше відоме цвітіння макроводоростей у світі. Через ці величезні золоті килими Саргасове море часто порівнюють із плавучим тропічним лісом, наповненим життям, яке залежить від водоростей.

Одне з найбільших наукових питань, пов'язаних з цим морем, стосувалося життєвого циклу вугрів. Протягом століть дослідники не могли підтвердити, де розмножуються європейські вугри. У 2022 році вчені нарешті отримали чіткі докази, відстежуючи міграцію самок європейських вугрів (Anguilla anguilla).

Для цього дослідники прикріпили супутникові мітки до 26 дорослих самок і випустили їх поблизу Азорських островів в Атлантичному океані. Це місце стало найвіддаленішою підтвердженою точкою на їхньому шляху міграції до Саргасового моря.

Вчені збирали дані від 23 мічених вугрів упродовж шести-дванадцяти місяців. Тільки три з них завершили повну міграцію до Саргасового моря, що свідчить про те, що подорож до цього нерестового району може тривати більше року.

Вчені дослідили міграцію європейських вугрів

Ця територія також відіграє важливу роль у ранньому житті морських черепах. Морські вчені довго намагалися зрозуміти, де молоді черепахи проводять період між вилупленням і дорослішанням, який іноді називають "втраченими роками". Відстежувати їх було складно, оскільки молоді черепахи швидко ростуть, а їхні панцирі змінюють форму.

Врешті-решт дослідники вирішили цю проблему, прикріпивши пристрої для відстеження за допомогою спеціального морського клею. Двадцять одна молода зелена черепаха була оснащена трекерами і випущена, щоб простежити їх природний рух в Атлантичному океані. Результати показали, що Гольфстрім переніс багатьох з них на північ, а чотирнадцять зрештою рушили до Саргасового моря.

Кейт Менсфілд пояснила, чому це місце приваблює їх: "Відомо, що молоді океанічні логгерхеди та зелені морські черепахи асоціюються з саргасумом. Це середовище проживання забезпечує їм певний захист від хижаків (молоді черепахи та логгерхеди, зокрема, добре поєднуються з цими водоростями завдяки своєму забарвленню) та велику кількість доступної їжі".

Двадцять одна молода зелена черепаха була оснащена трекерами і випущена, щоб простежити їх природний рух в Атлантичному океані Фото: Wikimedia Commons

Вчена додала додаткові деталі про екосистему: "У саргасумі живуть личинки та молоді риби, а також дрібні ракоподібні (краби тощо), деякі водорості тощо. Все це — потенційна їжа для цих маленьких черепах. Воно також забезпечує тепло — коричневі водорості утримують воду, а сонце допомагає трохи прогріти воду порівняно з відкритим океаном. Отже, для маленьких холоднокровних черепах це може бути перевагою з точки зору їхнього метаболізму та росту".

Попри багатство плавучого життя, навколишня вода містить дуже мало поживних речовин. Біологічний океанограф Джон Райтер з Вудс-Холської океанографічної інституції колись описав цю місцевість як "біологічну пустелю". Вода класифікується як оліготрофна, що означає, що рівень поживних речовин є надзвичайно низьким. Проте водорості саргасум і дикі тварини, які залежать від них, продовжують з'являтися там рік за роком.

Однак останніми роками зростання саргасуму також створює проблеми. Великі маси іноді дрейфують у бік прибережних регіонів, таких як Флорида. Коли це відбувається, густі водорості можуть блокувати шлях новонародженим морським черепахам, які намагаються дістатися відкритої води.

