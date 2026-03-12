До його смерті поставилися незвичайно: чим 4000-річне поховання здивувало археологів (фото)

Все більше палеопатологічних досліджень показують, що в давнину цинга вражала багатьох людей, які жили в тропічних районах Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Нові дослідження скелетів з Філіппін надають додаткові докази та дають уявлення про те, як минулі суспільства боролися з хворобами та інвалідністю.

Хоча цинга часто пов'язується з тривалими морськими подорожами або крайнім голодом, археологічні дані свідчать про те, що вона з'являлася в декількох громадах у всьому Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, пише Phys.org.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Нещодавно вчені дослідили останки молодого чоловіка з Філіппін, що жив приблизно 2000–1800 років тому. Дослідження, очолюване доктором Хлоєю Бушер, було зосереджено на скелеті, у якого раніше було виявлено анкілоз тазостегнового суглоба — стан, при якому кістки в суглобі зростаються між собою і обмежують рух.

Під час подальшого аналізу повного скелета дослідники виявили явні ознаки цинги, захворювання, спричиненого дефіцитом вітаміну C. Цей стан, ймовірно, сприяв змінам у кістках, раніше виявленим у останках. Це свідчить про те, що проблеми з харчуванням та фізична інвалідність могли одночасно впливати на цю людину.

Цинга розвивається, коли організм упродовж тривалого часу відчуває нестачу вітаміну C. Цей вітамін необхідний для вироблення колагену, який підтримує кістки та сполучні тканини. Без нього тканини слабшають, а кістки не можуть самовідновлюватися. Симптоми можуть включати синці, набряклі ясна, анемію, втрату кісткової маси та запалення.

Співавторка дослідження доктор Меландрі Влок пояснила, що ця хвороба не завжди означає нестачу їжі. "Цинга — це дефіцит мікроелементів, тому для її розвитку не обов'язково бути голодним; можна харчуватися продуктами, багатими на калорії, але бідними на вітаміни", — сказала вона.

Влок зазначила, що основні продукти харчування іноді можуть спричиняти порушення балансу поживних речовин. "Наприклад, рис не містить вітаміну C, тому надмірне споживання може забезпечити вас достатньою кількістю калорій для виживання, але в результаті ви не отримаєте необхідної кількості вітаміну C, щоб уникнути цинги". Вона також пояснила, що вітамін C розчиняється у воді, а це означає, що кип'ятіння або приготування їжі може знизити її поживну цінність.

Один з ключових прикладів походить з Нагсабарана, місця скупчення мушель на острові Лусон у долині Кагаян на півночі Філіппін. Поселення датується неолітичним періодом і продовжувало існувати в металевий період, коли торгівельні мережі розширилися по всьому регіону.

Скелет мав виражений анкілоз в лівому стегні, де стегнова кістка зрослася з кульшовою западиною Фото: Бушер та ін.

Поховання, відоме як Поховання 4, виділялося серед інших на цьому місці. За словами доктора Буше, біля цієї особи не було знайдено жодних похоронних дарів, тоді як інші особи були поховані з такими предметами, як скляні намистини, кераміка, металеві артефакти та кістки тварин, які, можливо, були харчовими жертвоприношеннями.

У 2009 році дослідники вперше отримали дозвіл від Національного музею Філіппін на вивчення останків. Пізніший аналіз датував цю особу приблизно 2022–1792 роками до наших днів. Скелет мав виражений анкілоз в лівому стегні, де стегнова кістка зрослася з кульшовою западиною. Цей стан ускладнював рухи.

Раніше дослідження пов'язували обмежену рухливість чоловіка зі змінами кісток у його лівій нозі. Однак це не пояснювало, чому подібні зміни з'явилися в правій нозі. Нещодавній аналіз вирішив цю загадку, виявивши ураження, пов'язані з цингою, на черепі та щелепі.

Оскільки ці ділянки піддаються постійним м'язовим рухам, ослаблені кровоносні судини можуть кровити і утворювати ураження, типові для цинги. Попри те, що рухливість чоловіка була обмеженою, дефіцит вітаміну C міг вплинути на весь його скелет, що пояснює загальні проблеми з перебудовою кісток.

"Вітамін C є надзвичайно важливим для формування нової кісткової тканини, тому при його відсутності кістки не можуть самовідновлюватися", — пояснила доктор Влок.

Дослідники вважають, що чоловік, ймовірно, покладався на підтримку своєї громади, яка, можливо, готувала для нього м'яку їжу та допомагала змінювати положення його тіла, щоб запобігти травмам від тиску.

Важливо

Артефакти неземного походження у древніх скарбах: вчені розкрили таємницю бронзової доби (відео)

Докази, отримані з скелета, свідчать про те, що навіть особи з серйозними проблемами зі здоров'ям могли отримувати допомогу від оточуючих, що дає цінне уявлення про соціальну підтримку та здоров'я в минулому.

Раніше Фокус писав про реставрацію унікальної гробниці у Туреччині. Ця споруда пірамідальної форми є нетиповою для регіону.

Також ми розповідали про затонулі кораблі, які польські вчені виявили поблизу Лівії. За словами археологів, уламки простягаються на 100 метрів.