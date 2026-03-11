Уламки простягаються на 100 метрів: польські археологи знайшли затонулі кораблі поблизу Птолемаїди

Біля узбережжя північно-східної Лівії польські археологи виявили залишки затонулих кораблів, що свідчить про небезпечний морський шлях до стародавнього міста Птолемаїда. Лінія уламків простягається на понад 100 метрів, що свідчить про те, що з часом там затонуло кілька кораблів

Птолемаїда була одним із найбільших грецьких міст у регіоні Кіренаїка. Поселення було засноване єгипетськими правителями з династії Птолемеїв приблизно в кінці IV-III століттях до н. е. та залишалося активним аж до арабського завоювання в VII столітті н. е., пише Dzieje.pl.

Дослідники з Варшавського університету повернулися до роботи на цьому місці в 2023 році після 13-річної перерви, спричиненої громадянською війною в Лівії. Упродовж минулого дослідницького сезону археологи вивчали портову зону міста та займалися підводними дослідженнями.

Підводними дослідженнями керував декан факультету археології Варшавського університету Бартош Контни. За його словами, природні процеси з часом змінили берегову лінію: рівень Середземного моря упродовж століть піднімався, а землетруси призвели до обвалення частин берега. В результаті деякі стародавні портові споруди зараз знаходяться під водою.

Контни пояснив масштаби затоплених залишків. Вчений повідомив, що під час занурень були виявлені стародавні колони, сліди доріг, численні якорі і навіть стародавні прилади для зондування морського дна. Ці об'єкти колись належали до портової інфраструктури і будуть детально вивчені під час майбутніх польових сезонів.

Ще одне підводне дослідження було проведено в декількох кілометрах на схід від порту. Там, трохи нижче поверхні води, знаходиться скельна формація. Біля цієї перешкоди археологи зафіксували довгу смугу артефактів, що лежали на глибині кількох метрів під водою. Розкидані фрагменти амфор та інші матеріали вказували на неодноразові корабельні аварії.

Доктор Пьотр Яворський, який очолює більш широкий дослідницький проект у Птолемаїді, зазначив, що "Це точно був не один корабель, а кілька, оскільки смуга уламків простягається на понад 100 метрів. Це місце, де періодично мали траплятися катастрофи. Це також гарна відправна точка для довгострокових підводних досліджень у Птолемаїді".

На одному з кораблів було знайдено незвичайний артефакт, пов'язаний з торгівлею та вимірюванням. Археологи виявили бронзовий елемент римських ваг, відомий як aequipodium. Цей предмет мав форму жіночої голови і був заповнений свинцем. Хоча поблизу не було знайдено додаткових гирь, на морському дні було виявлено багато амфор і залишків вантажу. Яворський повідомив, що в одній з амфор дослідники виявили кристалізоване вино, яке зараз досліджується в лабораторії.

На суші інша група під керівництвом Шимона Ленарчика працювала над акрополем стародавнього міста. Археологи виявили раніше невідому дорогу, призначену для колісного транспорту, яка вела до вершини плато з внутрішньої частини. Акрополь піднімається на висоту близько 300 метрів над рівнем моря, тому існування такої дороги стало несподіванкою для дослідницької групи.

Археологи також виявили можливі залишки спостережних веж поблизу дороги. Ці споруди, ймовірно, були частиною оборонної мережі міста, забезпечуючи раннє попередження про загрози, що наближалися з навколишньої території.

Уздовж маршруту команда знайшла римську віху з грецьким написом, що датується правлінням династії Северів. На камені викарбувано грецьку цифру гамма, що позначає певну ділянку дороги. Ймовірно, він датується першою половиною III століття н. е., періодом, коли Птолемаїда переживала значне зростання.

У роботі також брали участь фахівці з консервації з Академії образотворчих мистецтв у Варшаві. Під керівництвом Кшиштофа Хмелевського вони каталогізували та оцінили настінні розписи, які в 2008 році були перевезені до місцевого музею з Будинку Леукактіоса. Збережені розписи займають кілька десятків квадратних метрів.

Команда також зберегла візантійську фреску із зображенням обличчя бородатого чоловіка та створила репліку рідкісного кам'яного сонячного годинника з подвійним циферблатом, вперше виявленого на цьому місці в 2010 році.

Яворський зазначив, що Птолемаїда все ще зберігає багато таємниць під своїми руїнами. Він пояснив, що під час розкопок регулярно знаходять стародавні мозаїки, розписи та інші твори мистецтва, які потребують ретельного консервування.

"У 2026 році ми святкуємо 25-ту річницю наших розкопок у Лівії. Практично все місто ще належить відкрити. На нас чекає багато років роботи для майбутніх поколінь археологів, тому ми хочемо розпочати якомога більше дослідницьких тем", – підсумував Яворський.

