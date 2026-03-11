Обломки простираются на 100 метров: польские археологи нашли затонувшие корабли вблизи Птолемаиды

У побережья северо-восточной Ливии польские археологи обнаружили остатки затонувших кораблей, что свидетельствует об опасном морском пути к древнему городу Птолемаида. Линия обломков простирается более чем на 100 метров, что свидетельствует о том, что со временем там затонуло несколько кораблей.

Птолемаида была одним из крупнейших греческих городов в регионе Киренаика. Поселение было основано египетскими правителями из династии Птолемеев примерно в конце IV-III веках до н. э. и оставалось активным вплоть до арабского завоевания в VII веке н. э., пишет Dzieje.pl.

Исследователи из Варшавского университета вернулись к работе на этом месте в 2023 году после 13-летнего перерыва, вызванного гражданской войной в Ливии. В течение прошлого исследовательского сезона археологи изучали портовую зону города и занимались подводными исследованиями.

Подводными исследованиями руководил декан факультета археологии Варшавского университета Бартош Контны. По его словам, природные процессы со временем изменили береговую линию: уровень Средиземного моря на протяжении веков поднимался, а землетрясения привели к обрушению частей берега. В результате некоторые древние портовые сооружения сейчас находятся под водой.

Контны объяснил масштабы затопленных остатков. Ученый сообщил, что во время погружений были обнаружены древние колонны, следы дорог, многочисленные якоря и даже древние приборы для зондирования морского дна. Эти объекты когда-то принадлежали к портовой инфраструктуре и будут детально изучены во время будущих полевых сезонов.

Еще одно подводное исследование было проведено в нескольких километрах к востоку от порта. Там, чуть ниже поверхности воды, находится скальная формация. Возле этого препятствия археологи зафиксировали длинную полосу артефактов, лежавших на глубине нескольких метров под водой. Разбросанные фрагменты амфор и другие материалы указывали на неоднократные кораблекрушения.

Доктор Петр Яворский, который возглавляет более широкий исследовательский проект в Птолемаиде, отметил, что "Это точно был не один корабль, а несколько, поскольку полоса обломков простирается более чем на 100 метров. Это место, где периодически должны были случаться катастрофы. Это также хорошая отправная точка для долгосрочных подводных исследований в Птолемаиде".

На одном из кораблей был найден необычный артефакт, связанный с торговлей и измерением. Археологи обнаружили бронзовый элемент римских весов, известный как aequipodium. Этот предмет имел форму женской головы и был заполнен свинцом. Хотя поблизости не было найдено дополнительных гирь, на морском дне было обнаружено много амфор и остатков груза. Яворский сообщил, что в одной из амфор исследователи обнаружили кристаллизованное вино, которое сейчас исследуется в лаборатории.

На суше другая группа под руководством Шимона Ленарчика работала над акрополем древнего города. Археологи обнаружили ранее неизвестную дорогу, предназначенную для колесного транспорта, которая вела к вершине плато с внутренней части. Акрополь поднимается на высоту около 300 метров над уровнем моря, поэтому существование такой дороги стало неожиданностью для исследовательской группы.

Археологи также обнаружили возможные остатки наблюдательных башен вблизи дороги. Эти сооружения, вероятно, были частью оборонительной сети города, обеспечивая раннее предупреждение об угрозах, приближавшихся с окружающей территории.

Вдоль маршрута команда нашла римскую веху с греческой надписью, датируемой правлением династии Северов. На камне выгравирована греческая цифра гамма, обозначающая определенный участок дороги. Вероятно, он датируется первой половиной III века н. э., периодом, когда Птолемаида переживала значительный рост.

В работе также принимали участие специалисты по консервации из Академии изобразительных искусств в Варшаве. Под руководством Кшиштофа Хмелевского они каталогизировали и оценили настенные росписи, которые в 2008 году были перевезены в местный музей из Дома Леукактиоса. Сохранившиеся росписи занимают несколько десятков квадратных метров.

Команда также сохранила византийскую фреску с изображением лица бородатого мужчины и создала реплику редких каменных солнечных часов с двойным циферблатом, впервые обнаруженных на этом месте в 2010 году.

Яворский отметил, что Птолемаида все еще хранит много тайн под своими руинами. Он пояснил, что во время раскопок регулярно находят древние мозаики, росписи и другие произведения искусства, которые нуждаются в тщательном консервировании.

"В 2026 году мы празднуем 25-ю годовщину наших раскопок в Ливии. Практически весь город еще предстоит открыть. Нас ждет много лет работы для будущих поколений археологов, поэтому мы хотим начать как можно больше исследовательских тем", — подытожил Яворский.

