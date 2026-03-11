Артефакты внеземного происхождения в древних сокровищах: ученые раскрыли тайну бронзового века (видео)

Железные артефакты бронзового века долгое время озадачивали археологов, поскольку обработка железа обычно связывается с более поздним периодом истории человечества. На протяжении многих лет эти предметы вызывали вопросы о том, научились ли древние общества обрабатывать железо раньше, чем ожидалось.

Один из примеров — клад Вильены, археологическая находка, обнаруженная в 1963 году в Аликанте, Испания. Коллекция содержит 66 предметов, преимущественно изготовленных из золота и серебра, среди которых чаши, бутылки, браслеты и декоративные украшения, однако два предмета были изготовлены из железа, пишет IFLScience.

Хотя клад Вильены датируется поздним бронзовым веком (1400-1200 гг. до н. э.), железные предметы вызывали споры среди археологов, поскольку технология обработки железа обычно появлялась позже, в железном веке.

По данным исследовательской группы, проблема заключалась в двух конкретных предметах из клада: "Причиной споров, заставивших некоторых исследователей снизить хронологию вплоть до позднего бронзового века, является наличие в кладе Вильены двух железных предметов: небольшой полой полусферы, покрытой ажурным листом золота, которая, вероятно, интерпретируется как конец скипетра или жезла командования или как рукоятка меча, и открытого браслета".

На первый взгляд, эти предметы свидетельствовали о том, что древние люди могли плавить железо гораздо раньше, чем считали историки. Однако объяснение оказалось совсем иным. Химический анализ показал, что железо в этих предметах не происходило из типичных земных источников. Вместо этого оно соответствовало составу железа из метеоритов.

Это открытие помогает решить древнюю археологическую загадку. В бронзовом веке люди не могли легко плавить железо, поскольку для этого требовалась температура около 1538 °C. Такие температуры были далеко за пределами возможностей большинства металлообрабатывающих технологий того времени. Однако метеориты уже содержат металлическое железо, которое после сбора можно формировать более простыми методами.

Другим известным примером метеоритного железа является кинжал, принадлежавший египетскому фараону Тутанхамону. Исследования показали, что лезвие этого оружия было изготовлено из метеоритного материала. Древние египтяне даже имели специальное слово для обозначения железа, связанного с небом.

Дайан Джонсон, доктор наук, научный сотрудник кафедры физических наук Открытого университета, рассказала об этом: "С начала 19-й династии (примерно 1295 г. до н. э.) появилось новое иероглифическое слово для обозначения железа: "bi-A-n-pt", что буквально переводится как "железо с неба".

Она добавила, что внезапное появление этого термина могло быть связано с большим метеоритом: "Очевидным объяснением внезапного появления этого слова может быть падение большого метеорита или большой метеоритный дождь".

Древние тексты также связывали железо с небесными объектами. Джонсон отметила, что упоминания связывали этот металл с небом и костями умершего фараона, который должен был жить вечно среди звезд.

Исследование, опубликованное в 2017 году, предоставило дополнительные доказательства в поддержку этого объяснения. Ученые изучили соотношение никеля и железа в предметах бронзового века. Метеориты содержат более высокий уровень никеля, чем железо, произведенное путем плавления человеком, что делает их более легкими для идентификации.

Исследователи пришли к выводу, что большинство железа бронзового века происходит из метеоритного железа, вплоть до определенного переходного периода, который, предположительно, произошел около 1200 года до н. э.

Ученые также отметили, что ранние железные предметы не следует рассматривать как доказательство развитого металлургического производства в бронзовом веке: "Немногочисленные железные предметы из бронзового века в строгом смысле, которые можно было проанализировать, несомненно изготовлены из метеоритного железа, что свидетельствует о необходимости пересмотра предположений о раннем металлургическом производстве в бронзовом веке".

Эти выводы показывают, что ранние железные артефакты часто изготавливались из металла, который буквально упал из космоса. Вместо ранней технологии выплавки, древние люди, вероятно, собирали метеориты и формировали материал в ценные предметы, такие как оружие, украшения и ритуальные предметы.

Понимание происхождения этих артефактов помогает археологам точнее интерпретировать древние памятники. Исследование демонстрирует, как природные события, такие как падение метеоритов, влияли на ранние ремесла и культурные верования людей.

