Шесть сантиметров смерти: в Клетцке нашли самый старый пистолет Германии

В Германии недавно представили артефакт, который может изменить представление историков о раннем использовании огнестрельного оружия в средневековой Европе. Небольшой бронзовый фрагмент, найденный в Бранденбурге, может быть одним из древнейших известных образцов ручного оружия.

Находка, которая, как полагают, является частью средневековой ручной пушки, привлекла внимание археологов, поскольку может быть древнее самого старого известного огнестрельного оружия, пишет Landkreis Prignitz.

Районный археолог Торстен Геуэ представил артефакт специалистам 27 февраля во время ежегодной конференции по археологии в Бранденбурге-на-Гавеле. Фрагмент, известный как "ручная пушка Клетцке", имеет длину около шести сантиметров и украшен декоративными элементами, типичными для средневекового металлообрабатывающего искусства.

Этот артефакт нашел в 2023 году волонтер-наблюдатель за культурным наследием Матиас Дассе во время систематического полевого исследования, организованного Нижней службой охраны памятников Пригница.

После открытия Гордон Тальманн, глава местной службы охраны культурного наследия, определил бронзовую отливку как переднюю часть раннего огнестрельного оружия. Особую важность этому предмету придает его приблизительный возраст.

Сейчас самым старым ручным огнестрельным оружием в Европе, возраст которого точно установлен, является знаменитая винтовка Танненберга, хранящаяся в Немецком национальном музее в Нюрнберге и датируемая 1399 годом.

Считается, что недавно найденный фрагмент из Клетцке датируется примерно 1390 годом. Если эта датировка окажется правильной, это будет самым древним археологическим свидетельством существования портативного порохового оружия в Германии.

Исторические записи свидетельствуют, что артефакт может быть связан с военным событием, которое произошло в том же году. Согласно письменным источникам францисканского монаха Детмара из Любека, замок Клетцке был осажден в 1390 году. Историки Клеменс Бергстедт и Гордон Тальманн проанализировали эти исторические тексты в 2023 году, в которых описывается кампания против могущественного рода фон Квицов.

В то время военные силы под руководством герцога Генриха I и герцога Эриха IV отправились против семьи фон Квицов, которая получила имение Клетцке от императора Карла IV в 1375 году. Археологические раскопки, проведенные в 2024 и 2025 годах археологами из Пригница и командой HTW Berlin под руководством профессора Томаса Шенка, обнаружили дополнительные доказательства вооруженного конфликта, которые подтверждают исторические свидетельства об осаде.

Кристоф Краускопф из Бранденбургского государственного управления по вопросам управления наследием и Государственного археологического музея прокомментировал важность находки. Он пояснил, что если оружие действительно датируется осадой 1390 года, это будет чрезвычайным результатом для Бранденбурга.

По словам Краускопфа, "с этого периода мы ранее не имели никаких письменных или археологических свидетельств об использовании огнестрельного оружия здесь; мы могли лишь предполагать его наличие в целом". Он также отметил, что если оружие происходит из осадного лагеря, оно, вероятно, было изготовлено за пределами Бранденбурга или региона Пригниц.

Исследования артефакта будут продолжаться под руководством Государственного управления по вопросам управления наследием Бранденбурга и Государственного археологического музея. Археологи планируют дальнейшие исследования этого места в ближайшие годы. Также планируется развивать район Клетцке для археологического туризма, чтобы посетители могли лучше понять эту часть средневековой истории Бранденбурга.

Важно

Эта находка помогает историкам проследить, как пороховое оружие распространялось по Европе в позднем Средневековье. Даже небольшой фрагмент может предоставить ценные свидетельства о раннем огнестрельном оружии, ведении войны и технологических изменениях.

