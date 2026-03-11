Шість сантиметрів смерті: у Клетцке знайшли найстаріший пістолет Німеччини

У Німеччині нещодавно представили артефакт, який може змінити уявлення істориків про раннє використання вогнепальної зброї в середньовічній Європі. Невеликий бронзовий фрагмент, знайдений у Бранденбурзі, може бути одним із найдавніших відомих зразків ручної зброї.

Знахідка, яка, як вважають, є частиною середньовічної ручної гармати, привернула увагу археологів, оскільки може бути давнішою за найстарішу відому вогнепальну зброю, пише Landkreis Prignitz.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Районний археолог Торстен Геуе представив артефакт фахівцям 27 лютого під час щорічної конференції з археології в Бранденбурзі-на-Гавелі. Фрагмент, відомий як "ручна гармата Клетцке", має довжину близько шести сантиметрів і прикрашений декоративними елементами, типовими для середньовічного металообробного мистецтва.

Відео дня

Цей артефакт знайшов у 2023 році волонтер-спостерігач за культурною спадщиною Матіас Дассе під час систематичного польового дослідження, організованого Нижньою службою охорони пам'яток Пригніца.

Після відкриття Гордон Тальманн, голова місцевої служби охорони культурної спадщини, визначив бронзовий виливок як передню частину ранньої вогнепальної зброї. Особливу важливість цьому предмету надає його приблизний вік.

Наразі найстарішою ручною вогнепальною зброєю в Європі, вік якої точно встановлено, є знаменита гвинтівка Танненберга, що зберігається в Німецькому національному музеї в Нюрнберзі і датується 1399 роком.

Вважається, що нещодавно знайдений фрагмент з Клетцке датується приблизно 1390 роком. Якщо це датування виявиться правильним, це буде найдавнішим археологічним свідченням існування портативної порохової зброї в Німеччині.

Історичні записи свідчать, що артефакт може бути пов'язаний з військовою подією, яка відбулася в тому ж році. Згідно з письмовими джерелами францисканського ченця Детмара з Любека, замок Клетцке був обложений в 1390 році. Історики Клеменс Бергстедт і Гордон Тальманн проаналізували ці історичні тексти в 2023 році, в яких описується кампанія проти могутнього роду фон Квіцов.

У той час військові сили під проводом герцога Генріха I та герцога Еріха IV вирушили проти родини фон Квіцов, яка отримала маєток Клетцке від імператора Карла IV у 1375 році. Археологічні розкопки, проведені в 2024 і 2025 роках археологами з Прігніца та командою HTW Berlin під керівництвом професора Томаса Шенка, виявили додаткові докази збройного конфлікту, які підтверджують історичні свідчення про облогу.

Крістоф Краускопф з Бранденбурзького державного управління з питань управління спадщиною та Державного археологічного музею прокоментував важливість знахідки. Він пояснив, що якщо зброя дійсно датується облогою 1390 року, це буде надзвичайним результатом для Бранденбургу.

За словами Краускопфа, "з цього періоду ми раніше не мали жодних письмових або археологічних свідчень про використання вогнепальної зброї тут; ми могли лише припускати її наявність загалом". Він також зазначив, що якщо зброя походить з облогового табору, вона, ймовірно, була виготовлена за межами Бранденбургу або регіону Прігніц.

Дослідження артефакту продовжуватимуться під керівництвом Державного управління з питань управління спадщиною Бранденбургу та Державного археологічного музею. Археологи планують подальші дослідження цього місця в найближчі роки. Також планується розвивати район Клетцке для археологічного туризму, щоб відвідувачі могли краще зрозуміти цю частину середньовічної історії Бранденбургу.

Важливо

Такою зброєю вбили американського президента: у польському лісі знайшли револьвер XIX століття

Ця знахідка допомагає історикам простежити, як порохова зброя поширювалася по Європі в пізньому середньовіччі. Навіть невеликий фрагмент може надати цінні свідчення про ранню вогнепальну зброю, ведення війни та технологічні зміни.

Раніше Фокус писав про те, як древні єгиптяни виправляли помилки у священних рукописах. Вчені виявили сліди стародавнього коректора під час дослідження "Книги мертвих Рамоса".

Також ми розповідали про дослідження доісторичного кургану у Швеції. Споруда знаходиться поблизу Сімпеварпа і залишалася видимою в ландшафті упродовж тисячоліть.