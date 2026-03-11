Артефакти неземного походження у древніх скарбах: вчені розкрили таємницю бронзової доби (відео)

Залізні артефакти бронзової доби довгий час спантеличували археологів, оскільки обробка заліза зазвичай пов'язується з пізнішим періодом історії людства. Упродовж багатьох років ці предмети викликали питання про те, чи навчилися стародавні суспільства обробляти залізо раніше, ніж очікувалося.

Один із прикладів — скарб Вільєни, археологічна знахідка, виявлена 1963 року в Аліканте, Іспанія. Колекція містить 66 предметів, переважно виготовлених із золота та срібла, серед яких чаші, пляшки, браслети та декоративні прикраси, проте два предмети були виготовлені із заліза, пише IFLScience.

Хоча скарб Вільєни датується пізньою бронзовою добою (1400–1200 рр. до н. е.), залізні предмети викликали суперечки серед археологів, оскільки технологія обробки заліза зазвичай з'являлася пізніше, у залізній добі.

За даними дослідницької групи, проблема полягала у двох конкретних предметах зі скарбу: "Причиною суперечок, що змусили деяких дослідників знизити хронологію аж до пізньої бронзової доби, є наявність у скарбі Вільєни двох залізних предметів: невеликої порожнистої півсфери, покритої ажурним листом золота, яка, ймовірно, інтерпретується як кінець скіпетра або жезла командування або як рукоятка меча, та відкритого браслета".

На перший погляд, ці предмети свідчили про те, що стародавні люди могли плавити залізо набагато раніше, ніж вважали історики. Однак пояснення виявилося зовсім іншим. Хімічний аналіз показав, що залізо в цих предметах не походило з типових земних джерел. Натомість воно відповідало складу заліза з метеоритів.

Це відкриття допомагає вирішити давню археологічну загадку. У бронзовій добі люди не могли легко плавити залізо, оскільки для цього потрібна температура близько 1538 °C. Такі температури були далеко за межами можливостей більшості металообробних технологій того часу. Однак метеорити вже містять металеве залізо, яке після збирання можна формувати простішими методами.

Іншим відомим прикладом метеоритного заліза є кинджал, що належав єгипетському фараону Тутанхамону. Дослідження показали, що лезо цієї зброї було виготовлено з метеоритного матеріалу. Стародавні єгиптяни навіть мали спеціальне слово для позначення заліза, пов'язаного з небом.

Дайан Джонсон, доктор наук, наукова співробітниця кафедри фізичних наук Відкритого університету, розповіла про це: "З початку 19-ї династії (приблизно 1295 р. до н. е.) з'явилося нове ієрогліфічне слово для позначення заліза: "bi-A-n-pt", що буквально перекладається як "залізо з неба".

Вона додала, що раптова поява цього терміна могла бути пов'язана з великим метеоритом: "Очевидним поясненням раптової появи цього слова може бути падіння великого метеорита або великий метеоритний дощ".

Стародавні тексти також пов'язували залізо з небесними об'єктами. Джонсон зазначила, що згадки пов'язували цей метал з небом і кістками померлого фараона, який мав жити вічно серед зірок.

Іншим відомим прикладом метеоритного заліза є кинджал, що належав єгипетському фараону Тутанхамону

Дослідження, опубліковане в 2017 році, надало додаткові докази на підтримку цього пояснення. Вчені вивчили співвідношення нікелю та заліза в предметах бронзової доби. Метеорити містять вищий рівень нікелю, ніж залізо, вироблене шляхом плавлення людиною, що робить їх легшими для ідентифікації.

Дослідники дійшли висновку, що більшість заліза бронзової доби походить з метеоритного заліза, аж до певного перехідного періоду, який, імовірно, відбувся близько 1200 року до н. е.

Вчені також зазначили, що ранні залізні предмети не слід розглядати як доказ розвиненого металургійного виробництва в бронзовій добі: "Нечисленні залізні предмети з бронзової доби в строгому сенсі, які можна було проаналізувати, безсумнівно виготовлені з метеоритного заліза, що свідчить про необхідність перегляду припущень про раннє металургійне виробництво в бронзовій добі".

Ці висновки показують, що ранні залізні артефакти часто виготовлялися з металу, який буквально впав з космосу. Замість ранньої технології виплавки, стародавні люди, ймовірно, збирали метеорити і формували матеріал у цінні предмети, такі як зброя, прикраси та ритуальні предмети.

Розуміння походження цих артефактів допомагає археологам точніше інтерпретувати стародавні пам'ятки. Дослідження демонструє, як природні події, такі як падіння метеоритів, впливали на ранні ремесла та культурні вірування людей.

