Унікальну гробницю дивної форми відреставрують: що планують зробити турецькі вчені (фото)

У Мармарисі, Туреччина, розпочалася реставрація єдиної в країні пірамідальної гробниці еліністичного періоду. Мета проєкту — зберегти споруду та поліпшити доступ для відвідувачів, не завдаючи шкоди історичним пам'яткам.

Проєкт реалізований з дозволу Регіональної ради Мугли з охорони культурної спадщини та під наглядом Управління музею Мармариса. Наукове керівництво роботами здійснює доцент Мехмет Гурбузер з кафедри археології Університету Мугли Сіткі Кочмана, пише Türkiye Today.

Пам'ятка датується елліністичним періодом, що настав після військових походів Александра Македонського. У цей час грецька культура поширилася на великі території східного Середземномор'я.

Під час розкопок у гробниці археологи знайшли давньогрецькі написи, викарбувані на мармуровій плиті. Згідно з текстом, поховання належало Діагору та його дружині Арістомасі. Дослідники відзначили, що пірамідальна форма споруди є надзвичайно рідкісною для цього регіону і виділяється серед інших похоронних пам'яток.

Перший етап проєкту зосереджений на очищенні густої рослинності, що виросла навколо споруди Фото: Anatolian Archaeology

Представники влади підтвердили, що гробниця офіційно зареєстрована Міністерством культури і туризму як нерухомий культурний об'єкт, який підлягає охороні. Ця класифікація свідчить про важливість пам'ятки в культурній спадщині регіону.

Перший етап проєкту зосереджений на очищенні густої рослинності, що виросла навколо споруди. Видалення рослин допоможе фахівцям більш ретельно оглянути пам'ятку та зменшить ризик пошкодження, спричиненого корінням або вологою. Після завершення цих робіт чиновники планують побудувати захисний периметр навколо місця.

Для спостереження за територією планується встановити системи камер та фотопастки, що спрацьовують на рух. Таким чином представники влади хочуть запобігти вандалізму та відстежувати активність навколо пам'ятки.

Представники влади заявили, що роботи з консервації та облаштування території будуть завершені до середини квітня Фото: Anatolian Archaeology

Плани також включають поліпшення для відвідувачів. Планується створення пішохідного маршруту до гробниці, який б безпечно проводив людей через територію, а також спорудження сходів для полегшення доступу. Окрім цього будуть встановлені інформаційні панелі, які пояснюватимуть історію споруди.

Важливим доповненням будуть системи освітлення, щоб пам'ятник залишався видимим і безпечним після настання темряви. Представники влади заявили, що роботи з консервації та облаштування території будуть завершені до середини квітня.

Збереження рідкісних пам'яток, таких як ця елліністична гробниця, допоможе захистити історичні знання, одночасно даючи відвідувачам можливість дізнатися про минуле в тому місці, де воно відбувалося.

