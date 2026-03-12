Як папська печатка опинилася у Богом забутому селі: дивна знахідка у Німеччині (фото)

Археолог-волонтер Гюнтер Діттріх виявив свинцеву папську печатку XII століття на території середньовічного покинутого села в німецькому регіоні Гарц. Ця знахідка викликала питання про те, як такий офіційний предмет з папства потрапив до віддаленого сільського поселення.

Пошуковець виявив артефакт під час обстеження занедбаного села Бішофсроде. Овальна печатка, шириною близько чотирьох сантиметрів і висотою 3,3 сантиметра, була сильно пошкоджена корозією, але все ще розбірлива, пише LDA.

На одній стороні всередині декоративної рамки зображені дві бородаті фігури. Над ними стоїть напис "SPASPE", скорочення від латинського виразу Sanctus Paulus Apostolus, Sanctus Petrus Episcopus, що означає апостолів Святого Павла і Святого Петра. На зворотному боці є напис "ALEXANDER PP III", що вказує на Папу Олександра III, який був главою Римо-католицької церкви з 1159 по 1181 рік.

Лицьова сторона символізувала владу папства через його зв'язок з апостолами Петром і Павлом Фото: Andrea Hörentrup

Такий дизайн був поширений для папських печаток з XII століття. Лицьова сторона символізувала владу папства через його зв'язок з апостолами Петром і Павлом, а на зворотному боці було зображено ім'я правлячого папи.

Ці печатки прикріплювали до офіційних документів, що видавалися папськими адміністративними органами. Такі документи підтверджували права власності, пожертви, церковні посади та інші юридичні або релігійні питання в християнському світі.

Папа Олександр III, який народився близько 1100 року в Сієні як Роберто Бандінеллі, правив у період сильного конфлікту зі Священним Римським імператором Фрідріхом I Барбароссою.

Під час цієї боротьби з'явилися суперники, які претендували на папський престол, і Олександр провів деякий час у вигнанні, перш ніж нарешті здобув визнання після поразки імператора від Ломбардської ліги в битві при Легнано в 1176 році. У 1177 році Фрідріх визнав Олександра папою у Венеції.

На зворотному боці є напис "ALEXANDER PP III", що вказує на Папу Олександра III Фото: Andrea Hörentrup

Покинуте поселення Бішофсроде розташоване за кілька кілометрів на південний захід від Гернроде в горах Гарц. Сьогодні на цьому місці можна побачити слабкі сліди будівель і залишки церковного пагорба.

Археологічні знахідки свідчать, що село існувало з XI або XII століття до XIV століття. Письмові джерела згадують про поселення лише один раз. У 1170 році єпископ Геро з Гальберштадта підтвердив, що місцевий дворянин пожертвував кілька сіл, включаючи Бішофсрод, монастирю Марієнталь.

Як папська печатка потрапила до села, залишається невідомим. Однією з можливих версій є те, що вона прибула без оригінального документа. Викинуті папські печатки іноді зберігали як обереги або переплавляли. Інше пояснення полягає в тому, що печатка залишилася прикріпленою до документа, пов'язаного з селом, можливо, підтверджуючи дарування, церковні справи або передачу землі.

Хоча точну історію неможливо встановити, знахідка показує, як навіть невеликі поселення були пов'язані з ширшими політичними та релігійними мережами. Папська печатка з Бішофсроде відображає систему комунікації, яка колись з'єднувала віддалені райони гір Гарц з керівництвом середньовічної церкви.

