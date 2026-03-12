Как папская печать оказалась в Богом забытом селе: странная находка в Германии (фото)

Археолог-волонтер Гюнтер Диттрих обнаружил свинцовую папскую печать XII века на территории средневековой заброшенной деревни в немецком регионе Гарц. Эта находка вызвала вопросы о том, как такой официальный предмет из папства попал в отдаленное сельское поселение.

Поисковик обнаружил артефакт во время обследования заброшенной деревни Бишофсроде. Овальная печать, шириной около четырех сантиметров и высотой 3,3 сантиметра, была сильно повреждена коррозией, но все еще разборчива, пишет LDA.

На одной стороне внутри декоративной рамки изображены две бородатые фигуры. Над ними стоит надпись "SPASPE", сокращение от латинского выражения Sanctus Paulus Apostolus, Sanctus Petrus Episcopus, что означает апостолов Святого Павла и Святого Петра. На обратной стороне есть надпись "ALEXANDER PP III", указывающая на Папу Александра III, который был главой Римско-католической церкви с 1159 по 1181 год.

Лицевая сторона символизировала власть папства через его связь с апостолами Петром и Павлом Фото: Andrea Hörentrup

Такой дизайн был распространен для папских печатей с XII века. Лицевая сторона символизировала власть папства через его связь с апостолами Петром и Павлом, а на обратной стороне было изображено имя правящего папы.

Эти печати прикрепляли к официальным документам, которые выдавались папскими административными органами. Такие документы подтверждали права собственности, пожертвования, церковные должности и другие юридические или религиозные вопросы в христианском мире.

Папа Александр III, родившийся около 1100 года в Сиене как Роберто Бандинелли, правил в период сильного конфликта со Священным Римским императором Фридрихом I Барбароссой.

Во время этой борьбы появились соперники, претендовавшие на папский престол, и Александр провел некоторое время в изгнании, прежде чем наконец получил признание после поражения императора от Ломбардской лиги в битве при Легнано в 1176 году. В 1177 году Фридрих признал Александра папой в Венеции в 1177 году.

На обратной стороне есть надпись "ALEXANDER PP III", указывающая на Папу Александра III Фото: Andrea Hörentrup

Заброшенное поселение Бишофсроде расположено в нескольких километрах к юго-западу от Гернроде в горах Гарц. Сегодня на этом месте можно увидеть слабые следы построек и остатки церковного холма.

Археологические находки свидетельствуют, что село существовало с XI или XII века до XIV века. Письменные источники упоминают о поселении лишь один раз. В 1170 году епископ Геро из Гальберштадта подтвердил, что местный дворянин пожертвовал несколько деревень, включая Бишофсрод, монастырю Мариенталь.

Как папская печать попала в село, остается неизвестным. Одной из возможных версий является то, что она прибыла без оригинального документа. Выброшенные папские печати иногда хранили как обереги или переплавляли. Другое объяснение заключается в том, что печать осталась прикрепленной к документу, связанному с селом, возможно, подтверждая дарение, церковные дела или передачу земли.

Хотя точную историю невозможно установить, находка показывает, как даже небольшие поселения были связаны с более широкими политическими и религиозными сетями. Папская печать из Бишофсроде отражает систему коммуникации, которая когда-то соединяла отдаленные районы гор Гарц с руководством средневековой церкви.

