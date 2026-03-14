Знахідці 10 500 років: секрети найстарішого кремаційного поховання Німеччини розкрито (фото)

Під час розкопок на болотах Дувензее-Моор вчені виявили череп дикого тура, який колись був встановлений на дерев'яному стовпі поблизу найдавнішого кремаційного поховання у північній Німеччині. Ця знахідка, віком 10 500 років, є рідкісним свідченням похоронних обрядів раннього мезоліту.

Дувензее-Моор, розташоване в окрузі Герцогтум-Лауенбург, є одним з найважливіших археологічних районів Північної Європи для вивчення ранньомезолітичних спільнот. Ці болота утворилися після відступу льодовиків і появи озер у всьому регіоні, пише Arkeonews.

Упродовж тисячоліть утворилися товсті шари торфу, які зберегли органічні матеріали, такі як деревина, рослинні рештки та кістки. Завдяки цим умовам археологи можуть досліджувати крихкі предмети, які зазвичай розкладаються на інших місцях.

Останні дослідження зосереджувалися на ділянці розкопок, відомій як Lüchow LA 11. Проект очолює доктор Гаральд Любке з Лейбніцького центру археології (LEIZA) спільно з Державним управлінням археології Шлезвіг-Гольштейну та Музеєм археології Шлосс-Готторф. Торф'яні відкладення зберегли поверхню стародавнього ґрунту, що дозволило дослідникам вивчити не лише поховання, а й діяльність, яка колись відбувалася навколо нього.

Розкопки у 2022 та 2023 роках виявили кремаційне поховання віком близько 10 500 років. Наразі це поховання вважається найдавнішим відомим прикладом кремації у північній Німеччині. Могили такого типу з настільки раннього періоду голоцену є надзвичайно рідкісними в Європі: відомо лише про дві подібні знахідки у Нідерландах та Данії.

Поховання містило спалені людські останки, розміщені в неглибокій ямі разом із фрагментами похоронного багаття. Докази свідчать, що могила, ймовірно, деякий час залишалася видимою над землею, що вказує на те, що це місце, можливо, відвідували під час ритуальних дій.

Під час додаткових розкопок у 2025 році археологи виявили повний череп тура лише за кілька метрів від поховання. Тури — це великі дикі бики, які колись мешкали по всій Європі і були предками сучасних домашніх корів. На черепі не було слідів порізів або зламів, які зазвичай з’являються, якщо тварину використовували для їжі.

Оскільки кістки були крихкими, знахідку вилучили разом із навколишнім ґрунтом і доставили до лабораторії в замку Готторф. Під час консерваційних робіт фахівці виявили у черепі фрагмент соснової деревини. Пізніше комп’ютерна томографія підтвердила, що череп спочатку був закріплений на дерев’яному стовпі через отвір у задній частині.

Дослідники вважають, що череп був навмисно виставлений поблизу поховання як частина церемоніального оформлення. Раніше на цьому ж місці було виявлено окремий дерев'яний стовп з тополі, що свідчить про те, що колись тут могло бути кілька стовпів.

Одним із можливих пояснень є те, що місце поховання було позначене черепами тварин, розміщеними на стовпах. У багатьох культурах мисливців-збирачів, зафіксованих етнографами в Європі, Азії та Північній Америці, черепи тварин використовувалися під час церемоній або розміщувалися в місцях, пов’язаних із вшануванням померлих.

Небезпечна знахідка: українські вчені ідентифікували речовину зі скіфського поховання (фото)

Таким чином, знахідки з Lüchow LA 11 надають рідкісні археологічні свідчення ритуальної поведінки ранніх спільнот у Північній Європі на початку голоцену. Вони свідчать про те, що понад 10 000 років тому люди вже здійснювали символічні похоронні обряди, пов’язані з тваринами та навколишнім середовищем.

Раніше Фокус писав про реставрацію унікальної гробниці у Туреччині. Ця споруда пірамідальної форми є нетиповою для регіону.

Також ми розповідали про дослідження 5000-річної гробниці в Іспанії. Пам'ятка, побудована з масивних каменів і довжиною приблизно 13 метрів, була знайдена у винятковому стані збереження.