Впервые в истории: в кельтском святилище нашли изображение бога Суцелла (фото)

На востоке Франции археологи обнаружили древнее кельтское святилище. Этот памятник расположен на хребте, откуда открывается вид на Туруньге, неподалеку от города Турну в регионе Бургундия.

Во время сезона раскопок 2025 года исследователи обнаружили расписанный алтарный блок внутри разрушенного храма в святилище Манси в департаменте Сона-и-Луара. Изображение, вероятно, изображает Суцелла — кельтского бога, связанного с процветанием, лесами и сельской жизнью, пишет Le Fil d'ArAr.

Археологи сообщили, что алтарь был найден внутри сооружения, идентифицированного как Монумент М3 — храма, где, вероятно, происходили ритуальные трапезы и собрания.

Алтарь из Манси может предоставить ценные свидетельства о том, как религиозные фигуры визуально изображались в кельтских общинах во времена римского господства Фото: Le Fil d’ArAr

На полу здания ученые нашли следы древних пиров, в частности кости свиней, птиц и рыбы. Монеты, украшения, посуда для питья и другие жертвы также были разбросаны по всей территории, что свидетельствует о том, что посетители регулярно приносили дары во время церемоний.

Суцелл был одним из самых почитаемых богов в Римской Галлии. На скульптурах его обычно изображают с молотом или киянкой с длинной ручкой — предметами, которые часто ассоциируются с защитой и успехом в сельском хозяйстве.

На скульптурах Суцелла обычно изображают с молотом или киянкой с длинной ручкой. Фото: Public Domain

В нескольких надписях и резьбе он изображен рядом с богиней Нантосуэльтой, образуя божественную пару, связанную с процветанием и природным миром. Каменные статуи Суцелла находили по всей Франции, Германии и Люксембурге, однако живописные изображения этого бога почти неизвестны.

Благодаря этой редкости алтарь из Манси может предоставить ценные свидетельства о том, как религиозные фигуры визуально изображались в кельтских общинах во времена римского господства.

Археологи обнаружили на холме тысячи предметов Фото: Le Fil d’ArAr Монеты, украшения, посуда для питья и другие жертвы были разбросаны по всей территории Фото: Le Fil d’ArAr Ученые нашли многочисленные артефакты разных эпох Фото: Le Fil d’ArAr

Само святилище занимало площадь около одного гектара и включало по меньшей мере два храма, места для собраний и места, где проводились ритуальные трапезы. Археологи обнаружили на холме тысячи предметов, что свидетельствует о том, что святилище привлекало многих посетителей и, возможно, служило региональным центром поклонения.

Даже после того, как храмы были разрушены в конце IV века н. э., люди все еще возвращались на это место. Монеты, маленькие статуэтки и другие жертвы, оставленные среди руин, свидетельствуют о том, что холм оставался священным еще долго после того, как здания пришли в упадок.

Находки, такие как расписанный алтарь, помогают историкам понять, как местные верования сохранялись в римские времена. Они также показывают, как общины сочетали древние кельтские традиции с религиозными обычаями, распространявшимися по всей империи.

