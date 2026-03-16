Вперше в історії: у кельтському святилищі знайшли зображення бога Суцелла (фото)

На сході Франції археологи виявили стародавнє кельтське святилище. Ця пам’ятка розташована на хребті, звідки відкривається краєвид на Туруньге, неподалік від міста Турну в регіоні Бургундія.

Під час сезону розкопок 2025 року дослідники виявили розписаний вівтарний блок усередині зруйнованого храму в святилищі Мансі в департаменті Сона-і-Луара. Зображення, ймовірно, зображує Суцелла — кельтського бога, пов’язаного з процвітанням, лісами та сільським життям, пише Le Fil d’ArAr.

Археологи повідомили, що вівтар було знайдено всередині споруди, ідентифікованої як Монумент М3 — храму, де, ймовірно, відбувалися ритуальні трапези та зібрання.

Вівтар з Мансі може надати цінні свідчення про те, як релігійні постаті візуально зображувалися в кельтських громадах за часів римського панування

На підлозі будівлі вчені знайшли сліди стародавніх бенкетів, зокрема кістки свиней, птахів та риби. Монети, прикраси, посуд для пиття та інші жертви також були розкидані по всій території, що свідчить про те, що відвідувачі регулярно приносили дари під час церемоній.

Суцелл був одним із найбільш шанованих богів у Римській Галлії. На скульптурах його зазвичай зображують з молотом або киянкою з довгою ручкою — предметами, які часто асоціюються із захистом та успіхом у сільському господарстві.

На скульптурах Суцелла зазвичай зображують з молотом або киянкою з довгою ручкою Фото: Public Domain

У кількох написах та різьбленнях він зображений поруч із богинею Нантосуельтою, утворюючи божественну пару, пов’язану з процвітанням та природним світом. Кам’яні статуї Суцелла знаходили по всій Франції, Німеччині та Люксембурзі, проте живописні зображення цього бога майже невідомі.

Завдяки цій рідкісності вівтар з Мансі може надати цінні свідчення про те, як релігійні постаті візуально зображувалися в кельтських громадах за часів римського панування.

Археологи виявили на пагорбі тисячі предметів Фото: Le Fil d’ArAr Монети, прикраси, посуд для пиття та інші жертви були розкидані по всій території Фото: Le Fil d’ArAr Вчені знайшли численні артефакти різних епох Фото: Le Fil d’ArAr

Саме святилище займало площу близько одного гектара і включало щонайменше два храми, місця для зібрань та місця, де проводилися ритуальні трапези. Археологи виявили на пагорбі тисячі предметів, що свідчить про те, що святилище приваблювало багатьох відвідувачів і, можливо, слугувало регіональним центром поклоніння.

Навіть після того, як храми були зруйновані наприкінці IV століття н. е., люди все ще поверталися на це місце. Монети, маленькі статуетки та інші жертви, залишені серед руїн, свідчать про те, що пагорб залишався священним ще довго після того, як будівлі занепали.

Знахідки, такі як розписаний вівтар, допомагають історикам зрозуміти, як місцеві вірування зберігалися в римські часи. Вони також показують, як громади поєднували давні кельтські традиції з релігійними звичаями, що поширювалися по всій імперії.

