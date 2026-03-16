Под улицами Сарагосы обнаружен римский мост: он был частью сети акведуков (фото)

Во время строительных работ в городе Сарагоса, Испания, археологи обнаружили часть древнего моста, связанного с системой акведуков. Эта находка может изменить представление о том, как был спроектирован римский город Цезараугуста 2000 лет назад.

Открытие произошло во время ремонтных работ на площади Сан-Мигель и вдоль исторического проспекта Косо. Примерно в четырех метрах ниже современного уровня улицы исследователи обнаружили массивную римскую арку, построенную из opus caementicium — прочного бетона, который использовался в римском строительстве, пишет Arkeonews.

Эксперты считают, что сооружение могло выполнять двойную функцию — быть и мостом, и частью водопроводной системы, подававшей воду в римский город. Если эта интерпретация окажется правильной, это будет первым подтвержденным археологическим свидетельством существования такого сооружения в Сарагосе.

Остатки сооружения обнаружены вблизи перекрестка улиц Косо и Эспартеро. В римские времена эта территория, вероятно, включала неглубокую долину или естественное углубление. Арка, возможно, пересекала эту низину, обеспечивая проход через местность и одновременно подавая воду в город.

Строительный материал указывает на ранний период в истории города. Цезараугуста была основана как римская колония во времена правления императора Августа в конце I века до н. э. Тип гидравлического бетона, использованного в сооружении, был распространен в крупных инженерных работах того периода.

Хосе Хуан Доминго, руководитель Муниципальной археологической службы Сарагосы, отметил важность открытия. "Эта находка чрезвычайно важна для исторических записей, — сказал Доминго, — Это первое сооружение такого типа, обнаруженное в Сарагосе, и она предоставляет ценную информацию о том, как римский город управлял водоснабжением и городским планированием".

Это сооружение также может помочь ответить на давний вопрос о том, как вода из соседней реки Уэрва достигала древнего города. Римские города обычно полагались на акведуки и инженерные мосты, чтобы обеспечить стабильный доступ к воде для бань, фонтанов и домов.

Хотя Цезараугуста известна своей развитой инфраструктурой, точное расположение ее системы водоснабжения оставалось частично неизвестным. Такие физические остатки, как эта арка, дают важные подсказки, помогающие исследователям уточнить предыдущие теории о сети.

Находка также помогает историкам понять первоначальный размер римского города. В течение десятилетий исследователи дискутировали, принадлежала ли территория между проспектом Косо и рекой Уэрва к раннему городскому ядру или развилась позже как внешний район.

По словам Доминго, археологические слои, обнаруженные на месте, свидетельствуют о том, что эта зона уже была частью организованного римского города на его ранних этапах. Такое толкование расширяет известные границы Цезараугусты и указывает на то, что город был больше, чем считалось ранее.

После открытия археологи провели полный процесс документирования. Сооружение сфотографировали, измерили и отсканировали в трехмерном формате. Вместо того, чтобы удалять остатки, власти решили сохранить их под современным дорожным покрытием. Такой подход является привычным в европейских городах, где археологические памятники находятся под активными городскими районами.

После завершения документации сооружение защитили и осторожно засыпали, чтобы ремонтные работы могли продолжаться без ущерба для находки. Исследователи также открыли поблизости пробную траншею, чтобы определить, сохранились ли под землей другие части сооружения.

Во время раскопок на этом месте также были найдены артефакты из разных исторических периодов, в частности фрагменты керамики и другие мелкие находки. Эти предметы были переданы в муниципальные лаборатории для очистки, исследования и каталогизации.

Археологи отмечают, что многие древние слои в Сарагосе были нарушены на протяжении веков, поскольку ранее строительные проекты часто осуществлялись без археологического надзора. Организованный мониторинг городских работ начался только в 1980-х годах, а это означает, что многие ранние остатки были повреждены или потеряны.

Несмотря на это, каждые новые раскопки продолжают добавлять ценную информацию о прошлом города. Недавно обнаруженное сооружение моста-акведука дает новые подсказки о римской инженерии, градостроительстве и повседневной жизни.