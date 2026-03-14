Первое великое вымирание на Земле было хуже, чем думали ученые: найдены новые доказательства

Примерно 570 миллионов лет на морском дне обитали странные организмы с мягким телом, которые прикреплялись к осадку, поглощая питательные вещества из воды. Многие из этих организмов имели форму, похожую на листья, и принадлежали к группе, которую сейчас называют эдиакарской биотой.

Эти ранние формы жизни впоследствии исчезли из палеонтологической летописи, но ученые уже давно дискутируют, было ли их исчезновение результатом масштабного вымирания или происходило оно постепенно. Новое исследование пересмотрело событие вымирания, известное как Котлинский кризис, пишет Science.org.

Исследование свидетельствует, что это событие могло быть гораздо более серьезным, чем указывали предыдущие оценки. Ученые считают, что кризис мог уничтожить долю видов, сравнимую с ударом астероида, который вызвал вымирание динозавров 66 миллионов лет назад.

Хотя Котлинский кризис уничтожил меньше организмов, чем событие, известное как Великое вымирание около 252 миллионов лет назад, его влияние на биоразнообразие, вероятно, было подобным по масштабам. Шухай Сяо, палеобиолог из Вирджинского технологического университета, объяснил, что "это вымирание не уступает своим [более поздним и более известным] аналогам по проценту потерянных животных".

Исследование сосредотачивается на окаменелостях из Авалонской коллекции — одной из древнейших коллекций крупных и сложных организмов, известных в палеонтологической летописи. Эти окаменелости впервые были идентифицированы на полуострове Авалон в Ньюфаундленде в 1958 году. Организмы жили в глубоководных морских средах примерно 574-560 миллионов лет назад.

Эти древние экосистемы включали широкое разнообразие форм жизни. Некоторые напоминали лишайники или микробные матрицы, в то время как другие принадлежали к группам, которые больше не существуют.

Лидия Тархан, палеонтолог Йельского университета, отметила, что эти организмы были необычными и трудными для классификации. Она пояснила, что эти сообщества принадлежали к "полностью вымершему царству жизни, которого больше нет на Земле", добавив, что ученые до сих пор дискутируют, где именно они вписываются в генеалогическое дерево животных.

Доказательства, полученные из ископаемых останков, свидетельствуют о том, что представители Авалонской коллекции пережили относительно небольшое вымирание около 560 миллионов лет назад. После этого упадка появилось новое, более разнообразное сообщество организмов, известное как "Беломорская коллекция". Примерно через десять миллионов лет это более позднее сообщество столкнулось с гораздо более масштабным вымиранием — "Котлинским кризисом".

По словам Дункана Макилроя, палеонтолога из Мемориального университета Ньюфаундленда и главного автора нового исследования, Котлинский кризис стал важным моментом в ранней истории животных. Ранее исследования оценивали, что это событие уничтожило около 65 процентов видов.

Новое исследование частично базируется на окаменелостях, найденных в месте под названием Иннер Медоу в Ньюфаундленде. На этом участке сохранились по меньшей мере 19 родов эдиакарских организмов с поразительной детализацией. Многие из этих окаменелостей относятся к папоротникообразным фильтраторам, типичным для окаменелостей Авалона.

Макилрой вспомнил момент, когда команда начала исследовать этот участок. "Когда мы в первый день отодвинули мох и почву, стало понятно, что это очень особенное место", — сказал он. "Окаменелости прекрасно сохранились, и многие из них не подверглись выветриванию".

Чтобы определить возраст окаменелостей, исследователи проанализировали кристаллы циркона, образованные из древнего вулканического пепла. Применив датировку по урановой серии, они оценили возраст окаменелостей примерно в 551 миллион лет. Тархан отметил, что "это значительно моложе, чем большинство предыдущих оценок".

Эти результаты свидетельствуют о том, что организмы из авалонской коллекции выжили примерно на 10 миллионов лет дольше, чем считалось ранее. Вместо того, чтобы исчезнуть во время меньшего предыдущего события, многие из них, вероятно, просуществовали вплоть до самого Котлинского кризиса.

Обновленная хронология меняет масштаб вымирания. Если учесть недавно обнаруженные потери видов, исследование указывает на то, что исчезло около 80 процентов видов. Такой уровень потерь соответствует научному определению массового вымирания.

Макилрой описал важность этого открытия, отметив, что Котлинский кризис был "очень значимым событием в истории животного мира". Он также признал, что результаты были неожиданными. "Я был поражен, — сказал ученый, — В науке иногда идея или новые данные имеют настолько широкие последствия, что голова идет кругом; не уверен, много ли я спал в ту первую ночь".

Будущие раскопки в Иннер-Медоу и на других местах находок окаменелостей в Ньюфаундленде могут обнаружить еще больше видов, которые исчезли в течение этого периода. Макилрой отметил, что несколько недавно идентифицированных родов и видов все еще ждут официальной публикации.

Тархан также положительно оценила полученные результаты. Она назвала новые данные "интересными", отметив, что места находок эдиакарских окаменелостей являются редкими во всем мире. Каждая новая находка добавляет важную информацию о древнейших крупных организмах на Земле и событиях, сформировавших их эволюцию.

Точная причина Котлинского кризиса остается неизвестной. Исследователи считают, что вымирание могло быть вызвано экологическими изменениями в океанах. Среди возможных объяснений — снижение уровня кислорода или усиление хищничества со стороны ранних книдарий, дальних родственников современных медуз.

Изучение Котлинского кризиса помогает ученым узнать, как ранние экосистемы реагировали на экологический стресс и почему одни формы жизни выжили, а другие исчезли.

