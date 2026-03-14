Выше пирамиды Хеопса в четыре раза: на Гавайях произошло извержение вулкана Килауэа (видео)

Недавно на Гавайях произошло мощное извержение вулкана Килауэа. Во время извержения образовался лавовый фонтан, высота которого достигла 540 метров — это самый высокий показатель, зафиксированный за текущий период активности, начавшийся в декабре 2024 года.

Ветер разнес вулканический материал в сторону смотровых площадок для посетителей и соседних населенных пунктов, образовав заметный слой пепла на поверхности земли в нескольких местах, пишет IFLScience.

Событие произошло на Килауэа, одном из самых активных вулканов на Земле. Он расположен на юго-восточной стороне острова Гавайи (Большой остров). Ученые классифицируют его как щитовой вулкан, поскольку его форма напоминает широкий щит, лежащий на земле. В отличие от крутых вулканических конусов, щитовые вулканы образуют широкие, пологие склоны, созданные многочисленными извержениями жидкой базальтовой лавы, которая медленно стекает по бокам вулкана.

Килауэа является частью Национального парка вулканов Гавайев вместе с гораздо более крупным Мауна-Лоа. Эти вулканы находятся над геологической горячей точкой, где горячий материал мантии поднимается к поверхности. Когда тепло расплавляет части земной коры, образуется магма, которая в конечном итоге вырывается через вулканические жерла.

Текущий период извержений начался 23 декабря 2024 года и сопровождался повторяющимися короткими извержениями. Большинство из них происходили из двух жерл, расположенных внутри Халемаумау — кратера в кальдере вулкана. Эти извержения обычно длились менее 12 часов и часто разделялись паузами продолжительностью до двух недель.

Последнее событие, названное эпизодом 43, началось 10 марта и продолжалось около девяти часов. В течение этого времени мощные лавовые фонтаны выталкивали в воздух большие объемы вулканических обломков.

Эти обломки известны как тефра — общий термин для обозначения таких материалов, как вулканический пепел, пемза и шлак, выбрасываемые во время извержений. Более крупные обломки обычно падают вблизи вулкана и медленно накапливаются на его склонах, тогда как более мелкие частицы могут переноситься ветром на большие расстояния.

Значительная часть вулканического мусора от этого извержения осела вблизи смотровой площадки Уэкахуна и района военного лагеря Килауэа в Национальном парке вулканов Гавайев. Другие пораженные места включали участки шоссе 11 и соседнюю общину "Вулкано Гольф Корс". Эти места расположены к северо-востоку от жерл извержения, куда ветер перенес падающий материал.

Во время этого извержения было зарегистрировано более 200 сообщений о выпадении тефры. Хотя обломки могут создавать впечатляющие пейзажи вокруг вулканов, они также вызывают беспокойство у жителей, которые собирают дождевую воду с крыш.

По данным Геологической службы США, вулканические частицы могут содержать небольшие количества химических веществ, таких как фтор, мышьяк, кадмий, хром, медь и свинец. Когда обломки оседают на крышах, они могут попадать в системы сбора дождевой воды.

Эксперты рекомендуют жителям отсоединить водосточные трубы до выпадения тефры и очистить крыши и резервуары для воды после этого. Геологическая служба США объяснила, что "эти меры предосторожности эффективно минимизируют последствия, а длительные дожди естественным образом растворят любые остатки загрязнения".

После окончания 43-го эпизода ученые обнаружили незначительное вздутие на вершине вулкана. Это вздутие указывает на то, что магма может снова двигаться вверх под поверхностью. По данным Геологической службы США, компьютерные модели указывают на то, что очередной эпизод извержения может произойти в период с 28 марта по 14 апреля.

