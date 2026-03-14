Вище за піраміду Хеопса у чотири рази: на Гаваях відбулося виверження вулкана Кілауеа (відео)

Нещодавно на Гаваях сталося потужне виверження вулкана Кілауеа. Під час виверження утворився лавовий фонтан, висота якого сягнула 540 метрів — це найвищий показник, зафіксований за поточний період активності, що розпочався у грудні 2024 року.

Вітер розніс вулканічний матеріал у бік оглядових майданчиків для відвідувачів та сусідніх населених пунктів, утворивши помітний шар попелу на поверхні землі в декількох місцях, пише IFLScience.

Подія відбулася на Кілауеа, одному з найактивніших вулканів на Землі. Він розташований на південно-східній стороні острова Гаваї (Великий острів). Вчені класифікують його як щитовий вулкан, оскільки його форма нагадує широкий щит, що лежить на землі. На відміну від крутих вулканічних конусів, щитові вулкани утворюють широкі, пологі схили, створені численними виверженнями рідкої базальтової лави, яка повільно стікає по боках вулкана.

Кілауеа є частиною Національного парку вулканів Гаваїв разом із набагато більшим Мауна-Лоа. Ці вулкани знаходяться над геологічною гарячою точкою, де гарячий матеріал мантії піднімається до поверхні. Коли тепло розплавляє частини земної кори, утворюється магма, яка зрештою виривається через вулканічні жерла.

Поточний період вивержень розпочався 23 грудня 2024 року і супроводжувався повторюваними короткими виверженнями. Більшість із них відбувалися з двох жерл, розташованих усередині Халемаумау — кратера в кальдері вулкану. Ці виверження зазвичай тривали менше 12 годин і часто розділялися паузами тривалістю до двох тижнів.

Остання подія, названа епізодом 43, розпочалася 10 березня і тривала близько дев’яти годин. Упродовж цього часу потужні лавові фонтани виштовхували у повітря великі обсяги вулканічних уламків.

Ці уламки відомі як тефра — загальний термін для позначення таких матеріалів, як вулканічний попіл, пемза та шлак, що викидаються під час вивержень. Більші уламки зазвичай падають поблизу вулкану і повільно накопичуються на його схилах, тоді як дрібніші частинки можуть переноситися вітром на великі відстані.

Значна частина вулканічного сміття від цього виверження осіла поблизу оглядового майданчика Уекахуна та району військового табору Кілауеа в Національному парку вулканів Гаваїв. Інші уражені місця включали ділянки шосе 11 та сусідню громаду "Вулкано Гольф Корс". Ці місця розташовані на північний схід від жерл виверження, куди вітер переніс падаючий матеріал.

Під час цього виверження було зареєстровано понад 200 повідомлень про випадання тефри. Хоча уламки можуть створювати вражаючі пейзажі навколо вулканів, вони також викликають занепокоєння у мешканців, які збирають дощову воду з дахів.

За даними Геологічної служби США, вулканічні частинки можуть містити невеликі кількості хімічних речовин, таких як фтор, миш'як, кадмій, хром, мідь та свинець. Коли уламки осідають на дахах, вони можуть потрапляти в системи збору дощової води.

Експерти рекомендують мешканцям від'єднати водостічні труби до випадання тефри та очистити дахи й резервуари для води після цього. Геологічна служба США пояснила, що "ці запобіжні заходи ефективно мінімізують наслідки, а тривалі дощі природним чином розчинять будь-які залишки забруднення".

Після закінчення 43-го епізоду вчені виявили незначне здуття на вершині вулкану. Це здуття вказує на те, що магма може знову рухатися вгору під поверхнею. За даними Геологічної служби США, комп'ютерні моделі вказують на те, що черговий епізод виверження може статися в період з 28 березня по 14 квітня.

