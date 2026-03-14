"Дональд Трамп подорожує в часі": нова теорія сколихнула інтернет (фото)

У мережі поширюється теорія, згідно з якою політична кар’єра Дональда Трампа нібито була передбачена задовго до його народження. Прихильники цієї ідеї вказують на незвичайні деталі у старих малюнках, романах та історичних джерелах.

Хоча ці твердження не мають наукового підтвердження, вони продовжують привертати увагу завдяки незвичайним зв’язкам, виявленим в історичних матеріалах, пише Daily Mail.

Одне з джерел, яке часто згадується в цій теорії, — малюнки Чарльза Деллшау, прусського іммігранта, який переїхав до США в 1850 році і помер у 1923 році. Деллшау створив сотні ескізів, на яких зображував дивні літальні апарати, які він називав "аеросами". Ці апарати виглядали як поєднання ранніх дирижаблів, повітряних куль та експериментальних літаків.

Як повідомляється, на деяких малюнках було слово "Трамп" і навіть число 47. Оскільки Трамп згодом став і 45-м, і 47-м президентом, прихильники теорії змови стверджують, що ескізи містять приховані підказки.

За даними Американського музею візіонерського мистецтва, Деллшау уявляв, що його аероси працюють на вигаданій речовині під назвою "газ NB", також відомому як "супе". У його нотатках цей матеріал нібито дозволяв машинам літати без звичайного палива. Деякі люди порівнюють ці описи з сучасними повідомленнями про НЛО, які уряд зараз часто називає "неідентифікованими аномальними явищами".

Ще одна деталь, яку обговорюють в інтернеті, стосується малюнка, на якому зображена золотоволоса постать, що керує машиною з номером 45. Прихильники теорії стверджують, що це ще одна вказівка на перший президентський термін Трампа. Критики ж вважають, що подібність є скоріше збігом, а не передбаченням.

Теорія також посилається на книги, написані Інгерсоллом Локвудом наприкінці 1800-х років. Серед його дитячих оповідань — "Дивовижна підземна подорож барона Трампа" та "Маленький барон Трамп і його чудовий пес Булгар". У цих оповіданнях хлопчик на ім’я Барон Трамп живе в місці під назвою Замок Трампа і подорожує незвичайними світами за допомогою наставника на ім’я Дон. Оскільки наймолодшого сина Трампа звати Баррон, деякі читачі стверджують, що подібності вражаючі.

Локвуд також написав політичний роман під назвою "Останній президент". Історія починається в Нью-Йорку після обрання вкрай непопулярного лідера, за яким слідують протести та заворушення. В одному уривку описується, як поліція попередила, що "під керівництвом анархістів та соціалістів організовуються величезні натовпи", які загрожують заможним громадянам.

Інтернет-теоретики кажуть, що ці сцени нагадують сучасні політичні напруження, хоча історики зазначають, що такі теми були поширеними в політичній фантастиці тієї епохи.

Ця теорія широко поширилася в соціальних мережах. Один користувач написав: "Або Трамп — мандрівник у часі, або хтось вклав 200 років роботи, щоб зробити так, ніби людина, яка ще навіть не народилася, виглядає саме так". Сам Трамп колись підживлював спекуляції, коли під час кампанії 2016 року сказав: "Я знаю речі, яких інші люди не знають".

Частина дискусії навіть дійшла до популярних ЗМІ. Логан Пол колись запитав онуку Трампа Кай про старі книги про Локвуда і про те, чи можуть вони натякати на те, що реальність є симуляцією. Вона відкинула цю ідею і сказала, що не хоче досліджувати такі теорії.

Поза межами конспірологічних тверджень вчені вже десятиліттями досліджують питання подорожей у часі. Дослідження, опубліковане у 2020 році, представило математичні моделі, які припускають, що подорож у минуле може бути можливою за певних умов без порушення законів причинно-наслідкового зв’язку. Однак це залишається теоретичним.

Водночас фізик Стівен Гокінг виступив проти цієї ідеї у своїй книзі 1994 року "Чорні діри, дитячі всесвіти та інші есе". Гокінг написав: "Найкращим доказом того, що подорожі в часі неможливі і ніколи не будуть можливими, є те, що нас не заполонили юрби туристів із майбутнього".

Хоча жодних доказів на користь твердження, що Дональд Трамп або його родина подорожували в часі, немає, ця теорія показує, як люди інтерпретують історичні твори несподіваними способами.

