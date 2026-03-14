Археологи знайшли загублений світ під Північним морем: нові відкриття у затонулому лісі

Великий доісторичний ландшафт, який колись існував під сучасним Північним морем, міг бути місцем існування лісів і дикої природи набагато раніше, ніж вважали вчені. Дані нещодавніх досліджень свідчать про те, що цей регіон забезпечував сприятливі умови для рослин, тварин і, можливо, ранніх людських спільнот.

Цей масив суші, відомий як Доггерленд, колись з’єднував Британію з материковою Європою, перш ніж його поступово затопило внаслідок підвищення рівня моря. Нове дослідження, проведене вченими з Університету Воріка, було присвячене вивченню давніх екологічних свідчень, збережених в осадах, пише Heritage Daily.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Дослідники використовували стародавню ДНК з осадів, яку часто називають седаДНК, щоб відтворити детальну картину екосистеми регіону. Вивчаючи генетичний матеріал, що застряг у морських осадах, вчені ідентифікували види рослин, які росли в Догерленді в період від кінця останнього льодовикового періоду до того часу, коли підняття рівня води остаточно затопило цю територію.

Результати, опубліковані в PNAS, показали, що лісові дерева, такі як дуб, в'яз і ліщина, вже росли на півдні Догерленду понад 16 000 років тому. Дослідники також виявили ДНК липи, виду, що віддає перевагу теплішим умовам, яка з'явилася приблизно на 2 000 років раніше, ніж вказували попередні записи.

Ще одне примітне відкриття стосувалося роду дерев Pterocarya, який є родичем горіхових дерев. Генетичні сліди цієї рослини знайшли в осадах, хоча вчені вважали, що вона зникла з північно-західної Європи близько 400 000 років тому. Її присутність вказує на те, що цей вид, можливо, вижив у регіоні набагато довше, ніж очікувалося.

Фото: University of Bradford Submerged Landscape & Research Centre

Щоб реконструювати древній ландшафт, команда дослідників проаналізувала 252 зразки осадів, взятих із 41 морських кернів уздовж доісторичної річкової системи під назвою Південна річка. Упродовж тисячоліть ці осади накопичували фрагменти стародавньої ДНК, що дозволило вченим простежити зміни навколишнього середовища в Догерленді приблизно від 16 000 років тому до того моменту, коли він остаточно зник під водою.

Головний автор дослідження Робін Аллабі зі Школи наук про життя Університету Воріка пояснив важливість отриманих результатів. Він сказав: "Аналізуючи седаДНК з Південного Догерленду в раніше небаченому масштабі, ми реконструювали середовище цієї загубленої землі від кінця останнього льодовикового періоду до появи Північного моря. Ми несподівано виявили дерева, які з’явилися на тисячі років раніше, ніж хтось очікував, — а також докази того, що Північне море повністю сформувалося пізніше, ніж вважалося раніше".

Аллабі додав, що ці результати також мають значення для розуміння історії людства: "З людської точки зору це найкращий доказ того, що лісисте середовище Догерленду могло підтримувати ранні мезолітичні спільноти до затоплення і може допомогти пояснити, чому на материковій Британії сьогодні збереглося відносно мало свідчень раннього мезоліту".

Фото: University of Bradford Submerged Landscape & Research Centre

Докази на основі ДНК також підняли нові питання щодо того, коли Догерленд остаточно зник. Згідно з результатами, частини суші, ймовірно, залишалися над водою навіть після великих повеней, включаючи величезне цунамі Сторрега близько 8 150 років тому. Деякі райони, можливо, залишалися сухими аж до приблизно 7 000 років тому.

Дослідження підтверджує ідею існування невеликих екологічних притулків, які іноді називають мікрорефугіями, де рослини помірного клімату вижили в суворих умовах льодовикового періоду в Північній Європі. Ці притулки можуть допомогти пояснити давню загадку, відому як "парадокс Рейда", яка стосується того, як дерева так швидко поширилися по регіону після закінчення льодовикового періоду.

Опитування Чи вірите ви в існування Атлантиди? Опитування відкрите до Так, вона існує насправді Ні, я вірю тільки в Ктулху Атлантида насправді у космосі Це все чергова конспірологія Жодне з перерахованих Голосувати

Ранні ліси в Доггерланді, можливо, також забезпечували придатні місця проживання для тварин, таких як дикі кабани та інші види дичини. Ці ресурси могли підтримувати групи людей, що жили в регіоні задовго до появи відомої маглемоської культури близько 10 300 років тому.

Співавтор дослідження Вінсент Гаффні з Бредфордського університету зазначив, що вчені тепер дивляться на Доггерланд інакше, ніж у минулому. Він сказав: "Упродовж багатьох років Догерленд часто описували як сухопутний міст, що мав значення лише як шлях для доісторичного заселення Британських островів. Сьогодні ми розуміємо, що Догерленд був не лише центром раннього людського заселення, а й що наявність цього масиву суші, ймовірно, надавала притулок рослинам і тваринам та слугувала опорою для того, як доісторичні спільноти заселяли та переселялися у Північній Європі упродовж тисячоліть".

Важливо

Перше велике вимирання на Землі було гіршим, ніж думали вчені: знайдено нові докази

Ці висновки демонструють, наскільки важливим був затоплений ландшафт Північного моря як для природи, так і для ранніх людських суспільств. Подальші дослідження в цьому регіоні можуть надати додаткові докази того, як екосистеми та люди пристосовувалися до кліматичних змін наприкінці льодовикового періоду.

Раніше Фокус писав про те, які таємниці приховує Саргасове море. На відміну від типових морів, які межують з континентами або островами, це море знаходиться у відкритому океані.

Також ми розповідали про затонулі кораблі, які польські вчені виявили поблизу Лівії. За словами археологів, уламки простягаються на 100 метрів.