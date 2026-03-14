Археологи нашли затерянный мир под Северным морем: новые открытия в затонувшем лесу

Обширный доисторический ландшафт, который когда-то существовал под современным Северным морем, мог быть местом существования лесов и дикой природы гораздо раньше, чем считали ученые. Данные недавних исследований свидетельствуют о том, что этот регион обеспечивал благоприятные условия для растений, животных и, возможно, ранних человеческих сообществ.

Этот массив суши, известный как Доггерленд, когда-то соединял Британию с материковой Европой, прежде чем его постепенно затопило в результате повышения уровня моря. Новое исследование, проведенное учеными из Университета Ворика, было посвящено изучению древних экологических свидетельств, сохранившихся в осадках, пишет Heritage Daily.

Исследователи использовали древнюю ДНК из осадков, которую часто называют седаДНК, чтобы воссоздать подробную картину экосистемы региона. Изучая генетический материал, застрявший в морских осадках, ученые идентифицировали виды растений, которые росли в Догерленде в период от конца последнего ледникового периода до того времени, когда поднятие уровня воды окончательно затопило эту территорию.

Результаты, опубликованные в PNAS, показали, что лесные деревья, такие как дуб, вяз и орешник, уже росли на юге Догерленда более 16 000 лет назад. Исследователи также обнаружили ДНК липы, вида, предпочитающего более теплые условия, которая появилась примерно на 2 000 лет раньше, чем указывали предыдущие записи.

Еще одно примечательное открытие касалось рода деревьев Pterocarya, который является родственником ореховых деревьев. Генетические следы этого растения нашли в осадках, хотя ученые считали, что оно исчезло из северо-западной Европы около 400 000 лет назад. Его присутствие указывает на то, что этот вид, возможно, выжил в регионе гораздо дольше, чем ожидалось.

Фото: University of Bradford Submerged Landscape & Research Centre

Чтобы реконструировать древний ландшафт, команда исследователей проанализировала 252 образца осадков, взятых из 41 морского керна вдоль доисторической речной системы под названием Южная река. В течение тысячелетий эти осадки накапливали фрагменты древней ДНК, что позволило ученым проследить изменения окружающей среды в Догерленде примерно от 16 000 лет назад до того момента, когда он окончательно исчез под водой.

Главный автор исследования Робин Аллаби из Школы наук о жизни Университета Ворика объяснил важность полученных результатов. Он сказал: "Анализируя седаДНК из Южного Догерленда в ранее невиданном масштабе, мы реконструировали среду этой затерянной земли от конца последнего ледникового периода до появления Северного моря. Мы неожиданно обнаружили деревья, которые появились на тысячи лет раньше, чем кто-то ожидал, — а также доказательства того, что Северное море полностью сформировалось позже, чем считалось ранее".

Аллаби добавил, что эти результаты также имеют значение для понимания истории человечества: "С человеческой точки зрения это лучшее доказательство того, что лесистая среда Догерленда могла поддерживать ранние мезолитические сообщества до затопления и может помочь объяснить, почему на материковой Британии сегодня сохранилось относительно мало свидетельств раннего мезолита".

Фото: University of Bradford Submerged Landscape & Research Centre

Доказательства на основе ДНК также подняли новые вопросы относительно того, когда Догерленд окончательно исчез. Согласно результатам, части суши, вероятно, оставались над водой даже после крупных наводнений, включая огромное цунами Сторрега около 8 150 лет назад. Некоторые районы, возможно, оставались сухими вплоть до примерно 7 000 лет назад.

Исследование подтверждает идею существования небольших экологических убежищ, которые иногда называют микрорефугиями, где растения умеренного климата выжили в суровых условиях ледникового периода в Северной Европе. Эти убежища могут помочь объяснить древнюю загадку, известную как "парадокс Рейда", которая касается того, как деревья так быстро распространились по региону после окончания ледникового периода.

Опрос Верите ли вы в существование Атлантиды? Опрос открыт до Да, она существует на самом деле Нет, я верю только в Ктулху Атлантида на самом деле в космосе Это все очередная конспирология Ничего из перечисленного Голосувати

Ранние леса в Доггерланде, возможно, также обеспечивали пригодные места обитания для животных, таких как дикие кабаны и другие виды дичи. Эти ресурсы могли поддерживать группы людей, живших в регионе задолго до появления известной маглемосской культуры около 10 300 лет назад.

Соавтор исследования Винсент Гаффни из Брэдфордского университета отметил, что ученые теперь смотрят на Доггерланд иначе, чем в прошлом. Он сказал: "На протяжении многих лет Догерленд часто описывали как сухопутный мост, имевший значение только как путь для доисторического заселения Британских островов. Сегодня мы понимаем, что Догерленд был не только центром раннего человеческого заселения, но и что наличие этого массива суши, вероятно, предоставляло убежище растениям и животным и служило опорой для того, как доисторические сообщества заселяли и переселялись в Северной Европе на протяжении тысячелетий".

Эти выводы демонстрируют, насколько важным был затопленный ландшафт Северного моря как для природы, так и для ранних человеческих обществ. Дальнейшие исследования в этом регионе могут предоставить дополнительные доказательства того, как экосистемы и люди приспосабливались к климатическим изменениям в конце ледникового периода.

