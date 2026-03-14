"Дональд Трамп путешествует во времени": новая теория всколыхнула интернет (фото)
В сети распространяется теория, согласно которой политическая карьера Дональда Трампа якобы была предсказана задолго до его рождения. Сторонники этой идеи указывают на необычные детали в старых рисунках, романах и исторических источниках.
Хотя эти утверждения не имеют научного подтверждения, они продолжают привлекать внимание благодаря необычным связям, обнаруженным в исторических материалах, пишет Daily Mail.
Один из источников, который часто упоминается в этой теории, — рисунки Чарльза Деллшау, прусского иммигранта, который переехал в США в 1850 году и умер в 1923 году. Деллшау создал сотни эскизов, на которых изображал странные летательные аппараты, которые он называл "аэросами". Эти аппараты выглядели как сочетание ранних дирижаблей, воздушных шаров и экспериментальных самолетов.
Как сообщается, на некоторых рисунках было слово "Трамп" и даже число 47. Поскольку Трамп впоследствии стал и 45-м, и 47-м президентом, сторонники теории заговора утверждают, что эскизы содержат скрытые подсказки.
По данным Американского музея визионерского искусства, Деллшау представлял, что его аэросы работают на вымышленном веществе под названием "газ NB", также известном как "супе". В его заметках этот материал якобы позволял машинам летать без обычного топлива. Некоторые люди сравнивают эти описания с современными сообщениями об НЛО, которые правительство сейчас часто называет "неидентифицированными аномальными явлениями".
Еще одна деталь, которую обсуждают в интернете, касается рисунка, на котором изображена золотоволосая фигура, управляющая машиной с номером 45. Сторонники теории утверждают, что это еще одно указание на первый президентский срок Трампа. Критики же считают, что сходство является скорее совпадением, а не предсказанием.
Теория также ссылается на книги, написанные Ингерсоллом Локвудом в конце 1800-х годов. Среди его детских рассказов — "Удивительное подземное путешествие барона Трампа" и "Маленький барон Трамп и его чудесный пес Булгар". В этих рассказах мальчик по имени Барон Трамп живет в месте под названием Замок Трампа и путешествует по необычным мирам с помощью наставника по имени Дон. Поскольку самого младшего сына Трампа зовут Баррон, некоторые читатели утверждают, что сходства поразительны.
Локвуд также написал политический роман под названием "Последний президент". История начинается в Нью-Йорке после избрания крайне непопулярного лидера, за которым следуют протесты и беспорядки. В одном отрывке описывается, как полиция предупредила, что "под руководством анархистов и социалистов организуются огромные толпы", которые угрожают состоятельным гражданам.
Интернет-теоретики говорят, что эти сцены напоминают современные политические напряжения, хотя историки отмечают, что такие темы были распространены в политической фантастике той эпохи.
Эта теория широко распространилась в социальных сетях. Один пользователь написал: "Либо Трамп — путешественник во времени, либо кто-то вложил 200 лет работы, чтобы сделать так, будто человек, который еще даже не родился, выглядит именно так". Сам Трамп когда-то подпитывал спекуляции, когда во время кампании 2016 года сказал: "Я знаю вещи, которых другие люди не знают".
Часть дискуссии даже дошла до популярных СМИ. Логан Пол когда-то спросил внучку Трампа Кай о старых книгах о Локвуде и о том, могут ли они намекать на то, что реальность является симуляцией. Она отвергла эту идею и сказала, что не хочет исследовать такие теории.
Вне конспирологических утверждений ученые уже десятилетиями исследуют вопрос путешествий во времени. Исследование, опубликованное в 2020 году, представило математические модели, которые предполагают, что путешествие в прошлое может быть возможным при определенных условиях без нарушения законов причинно-следственной связи. Однако это остается теоретическим.
В то же время физик Стивен Хокинг выступил против этой идеи в своей книге 1994 года "Черные дыры, детские вселенные и другие эссе". Хокинг написал: "Лучшим доказательством того, что путешествия во времени невозможны и никогда не будут возможны, является то, что нас не заполонили толпы туристов из будущего".Важно
Хотя никаких доказательств в пользу утверждения, что Дональд Трамп или его семья путешествовали во времени, нет, эта теория показывает, как люди интерпретируют исторические произведения неожиданными способами.
