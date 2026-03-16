В Ивано-Франковской области обнаружили артефакты княжеской эпохи: находки датируются X-XIII веками (фото)

Вблизи исторического города Галич в Ивано-Франковской области археологи обнаружили коллекцию стеклянных бусин, датированных X-XIII веками. Недавно эти артефакты передали в музей для сохранения и исследования.

Артефакты нашли в селе Крылос, местности, которая издавна ассоциируется со средневековой столицей Галицкого княжества. Об этом сообщили в Facebook на странице Национального заповедника "Древний Галич".

В сообщении указано: "В Крылосе — сердце летописного Галича — обнаружена коллекция стеклянных бусин X-XIII веков, которые когда-то украшали женщин княжеской эпохи. Эти маленькие артефакты — молчаливые свидетели времени, когда Галич был важным центром торговли между Византией, Центральной Европой и Востоком". Заповедник также выразил благодарность Марьяне Коваль, которая передала артефакты в музей.

Исследователи сообщили, что бусины были разных цветов, в частности изумрудно-зеленого, темно-зеленого, кобальтово-синего, желтого и белого. Многие из них сохранили видимые следы столетий пребывания в земле. На их поверхности остались патина, иризация стекла и мелкие трещины. Эти физические особенности помогают специалистам изучать древнее стеклоделие и процессы, которые влияли на предметы с течением времени.

Среди находок археологи также обнаружили большую желтоватую бусину, которая, вероятно, была изготовлена из янтаря, а также каменную бусину. Такие находки свидетельствуют о том, что средневековые украшения могли сочетать материалы из разных источников. В частности, янтарь в Средневековье широко торговали в Восточной и Северной Европе, что указывает на связи между региональными общинами и крупными торговыми сетями.

Фото: Давній Галич

Такие находки, как эти бусины, дают ценные подсказки о повседневной жизни в средневековом Галиче. Украшения часто отражали социальные обычаи, торговые отношения и технологические навыки. Даже небольшие артефакты могут раскрыть, как материалы перемещались между регионами и как мастера работали со стеклом и камнем века назад.

Эта находка демонстрирует историческую важность Галича и окружающих поселений. Артефакты напоминают нам, что обычные предметы, которые когда-то носили средневековые жители, и сегодня могут обогатить исторические знания.

