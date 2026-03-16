В Івано-Франківській області виявили артефакти княжої доби: знахідки датуються X–XIII століттями (фото)

Поблизу історичного міста Галич у Івано-Франківській області археологи виявили колекцію скляних намистин, датованих X–XIII століттями. Нещодавно ці артефакти передали до музею для збереження та дослідження.

Артефакти знайшли в селі Крилос, місцевості, яка здавна асоціюється з середньовічною столицею Галицького князівства.Про це повідомили у Facebook на сторінці Національного заповідника "Давній Галич".

У повідомленні зазначено: "У Крилосі — серці літописного Галича — виявлено колекцію скляних намистин X–XIII століть, що колись прикрашали жінок княжої доби. Ці маленькі артефакти — мовчазні свідки часу, коли Галич був важливим центром торгівлі між Візантією, Центральною Європою та Сходом". Заповідник також висловив подяку Мар'яні Коваль, яка передала артефакти до музею.

Дослідники повідомили, що намистини були різних кольорів, зокрема смарагдово-зеленого, темно-зеленого, кобальтово-синього, жовтого та білого. Багато з них зберегли видимі сліди століть перебування в землі. На їхній поверхні залишилися патина, іризація скла та дрібні тріщини. Ці фізичні особливості допомагають фахівцям вивчати стародавнє склоробство та процеси, що впливали на предмети з плином часу.

Серед знахідок археологи також виявили велику жовтувату намистину, яка, ймовірно, була виготовлена з бурштину, а також кам’яну намистину. Такі знахідки свідчать про те, що середньовічні прикраси могли поєднувати матеріали з різних джерел. Зокрема, бурштин у Середньовіччі широко торгували у Східній та Північній Європі, що вказує на зв’язки між регіональними громадами та великими торгівельними мережами.

Навіть невеликі артефакти можуть розкрити, як матеріали переміщалися між регіонами та як майстри працювали зі склом і каменем століття тому Фото: Давній Галич

Такі знахідки, як ці намистини, дають цінні підказки про повсякденне життя у середньовічному Галичі. Прикраси часто відображали соціальні звичаї, торгівельні відносини та технологічні навички. Навіть невеликі артефакти можуть розкрити, як матеріали переміщалися між регіонами та як майстри працювали зі склом і каменем століття тому.

Ця знахідка демонструє історичну важливість Галича та навколишніх поселень. Артефакти нагадують нам, що звичайні предмети, які колись носили середньовічні мешканці, і сьогодні можуть збагатити історичні знання.

