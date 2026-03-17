Катастрофическое поражение: римскую Британию уничтожил враг, которого никто не ждал (фото)

В конце IV века н. э. римская Британия столкнулась с внезапным коллапсом, который разрушил ее оборонительные сооружения и оставил население без защиты. Недавно ученые узнали, что именно вызвало такой стремительный распад.

Исследование ученых из Кембриджского университета указало на главный фактор — климатические условия. Анализируя данные о годовых кольцах на остатках древних дубов, команда воссоздала уровень осадков в южной Британии и обнаружила три последовательные засухи между 364 и 366 годами н. э., пишет Фокус.

Кольца деревьев показали, как мало росли деревья в течение тех лет, что свидетельствовало о плохих экологических условиях. Поскольку дубы и такие культуры, как пшеница, растут в те же месяцы, эти кольца стали свидетельством неудачных урожаев.

Профессор Ульф Бюнтген с кафедры географии Кембриджского университета пояснил, что "три последовательные засухи имели бы разрушительное влияние на производительность важнейшего сельскохозяйственного региона римской Британии". Ученый добавил, что римские источники описывали последствия этого — недостаток пищи и социальную нестабильность.

Без современных систем хранения или торговли даже один неудачный урожай мог вызвать кризис. Три подряд оказались катастрофическими. Засуха нарушила работу римской "Анноны" — системы, которая использовалась для сбора и распределения зерна. С уменьшением урожаев сбор налогов провалился, и провинция больше не могла содержать свое население или войско.

Римские солдаты частично зависели от поставок зерна, и без них дисциплина развалилась

Данные о количестве осадков показали, насколько экстремальной стала ситуация. Южная Британия обычно получала около 51 мм дождя в течение вегетационного периода с апреля по июль. В 364 году н. э. этот показатель снизился до 29 мм, затем до 28 мм в 365 году н. э. и только 37 мм в 366 году н. э. Такие культуры, как пшеница и ячмень, очень чувствительны к недостатку влаги во время роста, что привело к пустым зернохранилищам. Историк Аммиан Марцеллин описал, что до 367 года н. э. население страдало от сильного голода.

Нехватка продовольствия также ослабила войско. Римские солдаты частично зависели от поставок зерна, и без них дисциплина развалилась. По словам Чарльза Нормана, засуха уменьшила поставки зерна в Адрианов Вал, оставив северную границу незащищенной. По сообщениям, некоторые солдаты дезертировали или пропускали вражеские войска.

Когда оборона ослабла, несколько групп атаковали одновременно. Пикты наступали с севера, скотты прибыли из Ирландии, а саксонские войска пересекли море. Римская власть распалась, и в течение двух лет набеги распространились по всей провинции. Командиров убивали или брали в плен, а некоторые войска даже присоединились к нападающим.

По словам Чарльза Нормана, засуха уменьшила поставки зерна в Адрианов Вал, оставив северную границу незащищенной

Попытки восстановить порядок сначала потерпели неудачу. В конце концов император отправил Феодосия Старшего с новой армией. К 369 году н. э. стабильность вернулась, но многие поселения были заброшены и никогда не восстановлены. За несколько десятилетий Рим полностью вывел свои войска из Британии.

В исследовании также была рассмотрена более широкая закономерность. Исследователи проанализировали 106 битв в Римской империи в период с 350 по 476 год н. э. и обнаружили, что многие из них происходили после засушливых периодов. Исследователи отмечают, что экстремальные климатические условия часто приводили к голоду, что увеличивало риск конфликтов.

Климатический стресс связывали и с другими значительными историческими событиями, но этот случай отличался своей очевидностью. Римская Британия в значительной степени полагалась на весенний сев, что делало ее особенно уязвимой к недостатку осадков. Когда засуха повторялась, система не могла восстановиться.

Исследование также поставило под сомнение представление о том, что завоевательные группировки действовали из отчаяния. Вместо этого, кажется, они воспользовались ослаблением провинции. Засуха совпала с периодом низкой устойчивости, что позволило повстанцам и завоевателям преодолеть оборону.

Этот случай показывает, насколько тесно связаны были земледелие и безопасность в древних обществах. Когда сельское хозяйство давало сбой, даже сильные политические системы могли быстро прийти в упадок. События 367 года н. э. демонстрируют простую истину: ни одна система не удержится, если исчезнут поддерживающие ее ресурсы.

При написании этого материала использованы источники: ZME Science, Climatic Change.