Конная статуя Марка Аврелия: что известно о единственной сохранившейся скульптуре римского императора (фото)

Массивная бронзовая статуя римского императора Марка Аврелия до сих пор остается одним из самых узнаваемых символов власти с античных времен. Хотя многих правителей Древнего Рима изображали именно так, до наших дней сохранилась лишь одна оригинальная конная статуя императора.

Марк Аврелий правил с 161 по 180 год н. э. как представитель династии Антонинов. Его правление пришлось на конец Pax Romana — длительного периода относительной стабильности, длившегося около 200 лет пишет Фокус.

Несмотря на это, империя сталкивалась с серьезными вызовами. Военные кампании продолжались вдоль ее границ, особенно во время Маркоманнских войн, а внутренние напряжения росли. Примерно в то же время по империи распространилась смертельная вспышка, известная как Антонинова чума, которая, по сообщениям, унесла жизни миллионов людей между 165 и 180 годами.

Сегодня оригинальная статуя хранится в помещении Капитолийских музеев, а реплика, изготовленная в 1981 году, стоит на открытой площади, спроектированной Микеланджело Фото: Wikimedia Commons

Историки считают, что статуя высотой 4,24 метра была создана либо в 176 году, после побед в Маркоманнских войнах, либо вскоре после смерти императора в 180 году. Она изображает Марка Аврелия в позе, известной как "adlocutio", с поднятой правой рукой, как бы обращаясь к солдатам.

Однако, в отличие от многих подобных статуй, он изображен без доспехов и оружия. Вместо этого он выглядит спокойным и уравновешенным, демонстрируя власть через ум, а не силу.

В Древнем Риме большие бронзовые конные статуи, известные как "equi magni", когда-то были распространены в общественных местах. Известно о существовании по меньшей мере двух десятков таких статуй. Однако почти все они были уничтожены со временем, часто переплавлены в позднеимперский период или в начале Средневековья для повторного использования ценного металла.

Сохранение этой статуи является необычным. Одно из широко принятых объяснений заключается в том, что ее ошибочно приняли за Константина Великого, правителя, который легализовал христианство. Благодаря этой путанице она избежала уничтожения.

В Древнем Риме большие бронзовые конные статуи, известные как "equi magni", когда-то были распространены в общественных местах Фото: Wikimedia Commons

Статуя также отражает личный образ Марка Аврелия как философа. Он изображен с густой бородой, что в римской культуре часто ассоциировалось с мудростью. Его сборник "Наедине с собой" до сих пор читают и он дает представление о стоицизме, сосредотачиваясь на самоконтроле, дисциплине и рациональном мышлении.

Записи свидетельствуют, что статуя находилась в Латеранском дворце еще в X веке. Позже это место стало центральной резиденцией пап на протяжении почти тысячи лет. В XVI веке статую перенесли на Капитолийский холм. В то время знаменитому художнику Микеланджело было поручено реставрировать статую и перепланировать окружающую площадь Пьяцца-дель-Кампидольо.

Сегодня оригинальная статуя хранится в помещении Капитолийских музеев, а реплика, изготовленная в 1981 году, стоит на открытой площади, спроектированной Микеланджело. Это позволяет посетителям насладиться как самим произведением искусства, так и его историческим окружением.

Эта статуя сочетает несколько слоев истории: римскую политику, искусство, философию и выживание на протяжении веков изменений. Она показывает, как власть может выражаться не только через военную силу, но и через спокойную авторитетность и интеллект.

При написании этого материала использованы источники: Live Science, Wikipedia.