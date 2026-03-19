Два скарби з залізного віку: в Англії виявили унікальні артефакти (фото)

Два скарби, які виявили поблизу Мелсонбі в Північному Йоркширі, стали одними із найважливіших знахідок залізної доби в Англії. Масштаб і стан артефактів швидко привернули увагу вчених, які датували скарби періодом з 100 р. до н. е. до 70 р. н. е.

Відкриття почалося з того, що пошуковець з металошукачем Пітер Хедс знайшов незвичайні предмети та повідомив про них фахівцям з Дурхамського університету, пише Фокус.

Подальші дослідження підтвердили важливість місця, що призвело до повних розкопок за підтримки Британського музею та Схеми переміщення старожитностей. Археологи виявили, що скарби були розміщені в структурованому ландшафті, що складався з огороджених ділянок, доріг та елементів поселення, пов’язаних із сусіднім центром у Станвіку, який пов’язаний із племенем бригантів.

Два сховища, відомі як Сховище 1 і Сховище 2, були закопані в ровах у межах цього ландшафту. Сховище 1 було більшим і містило щільне скупчення предметів. Серед них було 28 залізних колісних ободів, які були навмисно зігнуті, а також фурнітура для кінської упряжі, зброя та посуд.

Археологи також знайшли перевернутий казан, контейнер із кришкою та незвичайні залізні кронштейни, ймовірно пов’язані з транспортними засобами. Деякі предмети, судячи з усього, були ретельно розкладені, що свідчить про єдиний і навмисний акт, а не про випадкове скидання.

Скарб 2, розташований приблизно за 25 метрів, був меншим, але не менш важливим. Через сильну корозію його вилучили цілим блоком, а згодом дослідили за допомогою комп'ютерної томографії.

Сканування виявило щільно упаковані предмети, такі як списи, деталі збруї та трубки з мідного сплаву, які, ймовірно, були обгорнуті органічним матеріалом перед похованням. На відміну від схованки 1, більшість предметів у цій групі залишилися цілими, що свідчить про різне поводження з матеріалами в межах одного й того ж місця.

Загалом схованки містили близько 950 фрагментів щонайменше 300 різних предметів. Приблизно три чверті з них були пов’язані з кінними транспортними засобами. Фурнітура вказувала на використання чотириколісних возів, які раніше не знаходили в Британії залізної доби, але були відомі в континентальній Європі.

Ця деталь свідчила про технологічний обмін та контакти між регіонами в цей період. Радіовуглецеве датування визначило вік обох схованок як кінець I століття до н. е. — початок I століття н. е., час, коли взаємодія з римським світом посилювалася.

Характер предметів та їхнє розміщення вказували на те, що скарби не були металобрухтом. Натомість археологи інтерпретували їх як частину структурованого та символічного акту. Навмисне пошкодження деяких предметів у поєднанні з ретельним розташуванням інших підтверджувало гіпотезу про ритуальне захоронення. Такі практики, ймовірно, були пов’язані з похоронними традиціями еліти або публічною демонстрацією статусу та влади.

Знахідки з Мелсонбі показали, що північна Британія відігравала в залізній добі більшу роль, ніж вважали вчені. Очікується, що подальша консервація та дослідження нададуть додаткову інформацію про те, як ці предмети виготовлялися, використовувалися та, зрештою, були поховані в землі.

Це відкриття вказує на зв’язки Британії з Європою, розкриває нові форми транспортних технологій та надає докази ритуальних практик, пов’язаних із владою та ідентичністю.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Heritage Daily, Antiquity.