Два клада из железного века: в Англии обнаружили уникальные артефакты (фото)

Два клада, которые обнаружили вблизи Мелсонби в Северном Йоркшире, стали одними из важнейших находок железного века в Англии. Масштаб и состояние артефактов быстро привлекли внимание ученых, которые датировали клады периодом с 100 г. до н. э. до 70 г. н. э.

Открытие началось с того, что поисковик с металлоискателем Питер Хедс нашел необычные предметы и сообщил о них специалистам из Дурхамского университета, пишет Фокус.

Дальнейшие исследования подтвердили важность места, что привело к полным раскопкам при поддержке Британского музея и Схемы перемещения древностей. Археологи обнаружили, что сокровища были размещены в структурированном ландшафте, состоящем из огороженных участков, дорог и элементов поселения, связанных с соседним центром в Станвике, который связан с племенем бригантов.

Два хранилища, известные как Хранилище 1 и Хранилище 2, были закопаны во рвах в пределах этого ландшафта. Хранилище 1 было большим и содержало плотное скопление предметов. Среди них было 28 железных колесных ободов, которые были намеренно изогнуты, а также фурнитура для конской упряжи, оружие и посуда.

Археологи также нашли перевернутый котел, контейнер с крышкой и необычные железные кронштейны, вероятно связанные с транспортными средствами. Некоторые предметы, судя по всему, были тщательно разложены, что свидетельствует о едином и преднамеренном акте, а не о случайном сбросе.

Сокровище 2, расположенное примерно в 25 метрах, было меньше, но не менее важным. Из-за сильной коррозии его изъяли целым блоком, а затем исследовали с помощью компьютерной томографии.

Сканирование выявило плотно упакованные предметы, такие как копья, детали доспехов и трубки из медного сплава, которые, вероятно, были обернуты органическим материалом перед захоронением. В отличие от тайника 1, большинство предметов в этой группе остались целыми, что свидетельствует о разном обращении с материалами в пределах одного и того же места.

В общем тайники содержали около 950 фрагментов по меньшей мере 300 различных предметов. Примерно три четверти из них были связаны с конными транспортными средствами. Фурнитура указывала на использование четырехколесных повозок, которые ранее не находили в Британии железного века, но были известны в континентальной Европе.

Эта деталь свидетельствовала о технологическом обмене и контактах между регионами в этот период. Радиоуглеродное датирование определило возраст обоих тайников как конец I века до н. э. — начало I века н. э., время, когда взаимодействие с римским миром усиливалось.

Характер предметов и их размещение указывали на то, что сокровища не были металлоломом. Зато археологи интерпретировали их как часть структурированного и символического акта. Умышленное повреждение некоторых предметов в сочетании с тщательным расположением других подтверждало гипотезу о ритуальном захоронении. Такие практики, вероятно, были связаны с погребальными традициями элиты или публичной демонстрацией статуса и власти.

Находки из Мелсонби показали, что северная Британия играла в железном веке большую роль, чем считали ученые. Ожидается, что дальнейшая консервация и исследования предоставят дополнительную информацию о том, как эти предметы изготавливались, использовались и, наконец, были похоронены в земле.

Это открытие указывает на связи Британии с Европой, раскрывает новые формы транспортных технологий и предоставляет доказательства ритуальных практик, связанных с властью и идентичностью.

При написании этого материала использованы источники: Heritage Daily, Antiquity.