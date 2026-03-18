Странный ритуал древних римлян: зачем железные гвозди клали на умерших 2000 лет назад (фото)

Во время раскопок на территории древнего некрополя в Риме археологи обнаружили интересный и повторяющийся ритуал: на груди умерших клали маленькие железные гвозди. Эта деталь указывает на глубокие верования относительно загробной жизни, защиты и границы между миром живых и мертвых.

Открытие было сделано в некрополе Остиенсе — крупном погребальном массиве, расположенном вдоль старинной дороги Виа Остиенсе. Эта дорога когда-то соединяла Рим с его важным портом в Остии, что делало эту местность ключевым маршрутом для торговли и передвижения, пишет Фокус.

Со временем некрополь превратился в большое и разнообразное кладбище, где было все: от пышно украшенных гробниц с надписями и росписями до более скромных могил, выкопанных прямо в земле. Эти различия отражали социальное разнообразие римского общества и изменения в погребальных обычаях на протяжении веков.

Недавно исследованные могилы датируются позднеантичным периодом — временем переходных изменений в римском мире. В отличие от предыдущих захоронений в причудливых сооружениях, этих людей хоронили непосредственно в землю. Внимание археологов привлекло повторяющееся наличие гвоздей, размещенных на груди умерших. Это не было случайным явлением, а преднамеренным и последовательным ритуалом.

Хотя сегодня это выглядит необычно, использование гвоздей в захоронениях уже фиксировалось в разных частях римского мира. Эксперты предложили несколько объяснений, сочетая символическое значение, ритуальное действие и защиту. Одно из самых простых толкований рассматривает гвоздь как способ обозначить окончательность смерти. Помещая его на тело, люди символически "закрепляли" состояние смерти, гарантируя, что умерший не вернется к жизни.

Прикрепление гвоздя к груди умершего, вероятно, имело целью удержать душу, не давая ей вернуться или нанести вред живым. Фото: Soprintendenza Speciale Roma

Эта идея связана с римскими духовными верованиями, которые частично формировались под влиянием традиций этрусской цивилизации и распространенных суеверий. В этом контексте предметы часто имели значения, выходившие за пределы их физического использования.

Считалось, что гвозди, которые в повседневной жизни использовались для крепления и фиксации материалов, выполняли подобную функцию в духовном мире. Прикрепление гвоздя к груди умершего, вероятно, имело целью удержать душу, не давая ей вернуться или нанести вред живым.

Защитная роль гвоздей, вероятно, достигала еще дальше. Их, возможно, использовали для защиты тела от нарушения покоя, защиты духа от вредных сил и защиты членов семьи от возможной сверхъестественной опасности. В этом смысле ритуал выступал как барьер между двумя мирами, помогая поддерживать порядок и безопасность после смерти.

Символическое значение гвоздей можно увидеть в римских религиозных обрядах. Одним из известных примеров является clavum figendi — церемония, во время которой в важные гражданские или религиозные моменты вбивали большой гвоздь в стену. Этот акт обозначал течение времени и завершение одного периода перед началом другого. Он часто связывался с очищением и желанием оставить позади прошлые невзгоды.

Использование гвоздей как в защитных, так и во вредных ритуалах демонстрирует сложную природу древних систем верований Фото: Wikimedia Commons

Древние письменные источники также упоминают использование гвоздей в лечебных практиках. Писатели классического периода описывали, как, по верованиям, гвозди лечили такие состояния, как лихорадка, раны и даже эпилепсия.

В одном из описаний считалось, что забивание гвоздя в землю в том месте, где человек потерял сознание от нападения, излечивает болезнь. Гвозди также ассоциировались с защитой от природных явлений, таких как наводнения, что свидетельствует о том, насколько сильно люди верили в их стабилизирующую силу.

В то же время гвозди не всегда связывали с положительным значением. В практике, известной как defixiones, их использовали в более мрачном контексте. На тонких свинцовых пластинках высекали проклятия, направленные на врагов, а гвоздь забивали сквозь табличку, чтобы закрепить заклинание.

Этот акт имел целью закрепить проклятие и сделать его действенным. Использование гвоздей как в защитных, так и во вредных ритуалах демонстрирует сложную природу древних систем верований, где один и тот же предмет мог служить очень разным целям.

Находки в некрополе Остиенсе предоставляют ценные свидетельства того, как люди в Древнем Риме реагировали на смерть и неопределенность. Эти похоронные обычаи показывают, что ритуалы были направлены не только на почитание умерших, но и на преодоление страха и сохранение чувства контроля.

По мере продолжения работ на месте раскопок исследователи надеются, что дальнейшие открытия дополнят наше понимание этих обычаев. Каждая новая могила предоставляет еще одно доказательство того, как древние общества относились к потере и неизвестному.

При написании этого материала использованы источники: Arkeonews, Facebook-страница Soprintendenza Speciale Roma, Wikipedia.