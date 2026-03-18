Как древнеримский артефакт оказался в Мексике: эту загадку до сих пор не разгадали (фото)

В центральной части Мексики археологи обнаружили небольшой артефакт, который вызвал серьезные вопросы относительно ранних глобальных контактов. Терракотовая голова, найденная в глубине древнего захоронения, не соответствовала известным художественным традициям доиспанских обществ.

Открытие произошло в 1933 году, когда Хосе Гарсия Пайон возглавлял раскопки в Текасик-Каликстлауака, древнем поселении, расположенном примерно в 65 километрах от современного Мехико, пишет Фокус.

Внутри запечатанного захоронения под тремя неповрежденными слоями пола пирамидального сооружения его команда обнаружила коллекцию погребальных предметов. Среди них были керамика, золотые украшения, костяные орудия и горный хрусталь — предметы, типичные для доколумбовой Мезоамерики.

Однако среди этих артефактов была поразительная аномалия: маленькая терракотовая голова бородатого мужчины. Черты лица, стиль бороды и техника исполнения не напоминали стили коренных народов. Зато находка очень напоминала художественные формы, известные из античного Средиземноморья.

Находка очень напоминала художественные формы, известные из античного Средиземноморья. Фото: University of New Mexico

Загадка углубилась через несколько десятилетий. В 1961 году Роберт Хайне-Гельдерн исследовал этот предмет и предположил, что он может датироваться аж 200 годом до н. э. Позже, в 1990-х годах, Бернард Андреа, бывший директор Немецкого археологического института в Риме, заявил, что артефакт был "несомненно римским". Его анализ связал прическу и бороду с периодом Северанов (193-235 гг. н. э.), временем существования Римской империи.

Научные исследования подтвердили, что предмет действительно древний. Термолюминесцентное датирование указало на возможный диапазон возраста от IX века до н. э. до XIII века н. э. Это свидетельствовало о том, что артефакт существовал задолго до прибытия испанцев в Америку.

Само захоронение датируется периодом между 1476 и 1510 годами н. э., незадолго до того, как Эрнан Кортес прибыл в Мексику в 1519 году. Это создает сложную хронологию. Если терракотовая голова происходит из римского мира, как она оказалась внутри запечатанной доиспанской могилы?

Этот вопрос ставит под сомнение устоявшуюся версию, начинающуюся с путешествия Колумба 1492 года. Хотя присутствие викингов в Северной Америке является общепризнанным, доказательства контактов Средиземноморья с Мезоамерикой остаются предметом острых споров.

Исследователи предложили несколько объяснений. Одна из теорий утверждает, что артефакт подбросили во время раскопок, возможно, в качестве шутки. Некоторые более поздние свидетельства указывают на то, что документация, составленная во время раскопок, была неполной, что оставляет место для сомнений. Однако прямых доказательств, подтверждающих это предположение, нет.

Другое объяснение указывает на ранние контакты с европейцами еще до испанского завоевания. Поскольку даты захоронения совпадают с самой ранней фазой трансатлантических исследований, некоторые ученые утверждают, что предмет мог попасть в этот регион опосредованно. Однако этот сценарий считается маловероятным.

Более необычная гипотеза связана с дрейфующим корабельным обломком. Некоторые исследователи, в частности Ромео Христов, выдвинули предположение, что судно из римского мира могло случайно пересечь Атлантику.

Океанические течения могли принести обломки в Америку, где местное население впоследствии собрало предметы и перенесло их вглубь континента. Эта идея не требует планового путешествия, а лишь одного случайного пересечения, но ей не хватает подтверждающих археологических доказательств.

Другая теория предполагает, что предмет мог путешествовать по дальним торговым путям через Азию, прежде чем в конце концов добраться до Америки. Хотя древние торговые сети действительно соединяли большие регионы, нет четких доказательств, что именно таким путем этот артефакт попал в Мезоамерику.

Как отмечает Дэвид Гроув, даже если этот предмет попал сюда в результате кораблекрушения, это не обязательно доказывает прямой контакт между цивилизациями. Однако артефакт остается трудным для объяснения в рамках известных исторических рамок.

Голова из Текасик-Каликстлауака продолжает вызывать вопросы. Ее происхождение остается непонятным, а путь, которым она прошла, до сих пор неизвестен. Сейчас она является одним из самых загадочных артефактов, когда-либо найденных в Америке.

