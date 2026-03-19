Найдено физическое доказательство: ученые обнаружили фрагмент похищенного из Парфенона мрамора (фото)

Во время исследования затонувшего корабля вблизи острова Китера, Греция, археологи обнаружили фрагмент мрамора, который имеет прямую связь со скульптурами, вывезенными из Парфенона более двух веков назад. Эта находка связывает затонувший корабль с одной из крупнейших коллекций антиквариата в мире.

Корабль "Ментор" затонул в 1802 году, перевозя артефакты, собранные под руководством Томаса Брюса, 7-го графа Элгина, пишет Фокус.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Эти артефакты впоследствии стали широко известны как "Элгинские мраморы", которые сейчас хранятся в Британском музее. Вывоз этих памятников из Греции уже на протяжении многих поколений остается источником политических и культурных споров между Грецией и Великобританией.

Исторические описания рассказывают, как корабль попал в шторм и затонул вблизи Китеры, отправив свой груз на дно моря. Вскоре после этого под руководством Уильяма Гамильтона начались работы по подъему затонувшего судна.

Відео дня

Водолазам удалось поднять значительную часть груза, но их методы повредили конструкцию корабля. Разрезая корпус, чтобы добраться до груза, они ослабили то, что осталось от судна, ускорив его разрушение и оставив после себя лишь разбросанные обломки.

Недавние работы на месте проводились Греческим управлением подводных древностей под руководством Димитриоса Куркумелиса-Родостамоса. Раскопки 2025 года сосредоточились на участках за пределами сохранившегося киля, где археологи искали следы как самого корабля, так и его груза.

Важнейшей находкой стал небольшой кусок резного мрамора размером 9,3 на 4,7 сантиметра Фото: Greek Culture Ministry

Их находки подтвердили, что от деревянной конструкции сохранилось очень мало. Зато на морском дне найдена медная обшивка, которая когда-то покрывала корпус, куски свинцового армирования и предметы повседневного обихода, которыми пользовалась команда.

Среди этих остатков исследователи также нашли фрагмент глиняной плиты, который, вероятно, использовался для изоляции корабельной печи, что дает представление о повседневной жизни на борту судна до его затопления. Эти детали помогают реконструировать последнее путешествие корабля и условия, в которых находились те, кто был на борту.

Однако самой важной находкой стал небольшой кусок резного мрамора размером 9,3 на 4,7 сантиметра. На фрагменте изображен мотив капель, который часто встречается в классической греческой архитектуре.

До сих пор связь между затонувшим кораблем и вывезенными артефактами основывалась преимущественно на письменных записях Фото: Greek Culture Ministry

Предварительный анализ показывает, что он мог быть частью эпистиля или карниза — архитектурных элементов, связанных с Парфеноном. Его размер и стиль точно соответствуют документации, записанной Анастасиосом Орландосом в исследованиях украшений храма.

Если это подтвердится, это будет первый случай, когда фрагмент скульптурного груза корабля был физически идентифицирован на месте затонувшего судна. До сих пор связь между затонувшим кораблем и вывезенными артефактами основывалась преимущественно на письменных записях. Эта находка предоставляет прямые материальные доказательства, связывающие судно с предметами, которые оно перевозило.

Каждая раскопка добавляет новой информации, помогая историкам и археологам лучше понять как сам затонувший корабль, так и более широкий исторический контекст Фото: Greek Culture Ministry

Сейчас фрагмент проходит консервацию и лабораторное исследование. Исследователи стремятся определить его точное происхождение в архитектурной структуре Акрополя, где стоит Парфенон. Дальнейшие исследования могут подкрепить гипотезу о том, что корабль перевозил фрагменты, взятые непосредственно из памятника.

Морское дно вокруг Китеры и в дальнейшем сохраняет потенциал для будущих открытий. Каждая раскопка добавляет новую информацию, помогая историкам и археологам лучше понять как сам затонувший корабль, так и более широкий исторический контекст.

Важно

Это открытие добавляет физических доказательств к дебатам, которые в значительной степени базировались на исторических документах. Один фрагмент, возможно, не решит спор, но он подкрепляет связь между затонувшим кораблем и скульптурами Парфенона.

При написании этого материала использованы источники: Arkeonews, Министерство культуры Греции.