Тайна сожженных курганов раскрыта: ученые наконец-то узнали назначение этих структур (фото)

Сожженные курганы уже давно являются одной из самых загадочных особенностей доисторических ландшафтов Британии и Ирландии. Эти невысокие, часто едва заметные памятники состоят из разбитых камней, угля и обломков кремня, которые обычно находят вблизи водоемов.

Археологические данные свидетельствуют, что эти места использовались неоднократно на протяжении длительных периодов, которые иногда длились десятилетия или даже столетия. Впоследствии сельскохозяйственная деятельность и природные процессы сравняли большинство из них, оставив лишь разбросанные обломки, пишет Фокус.

Исследователи обнаружили постоянную закономерность: камни нагревали в огне, а затем опускали в воду, что приводило к их растрескиванию вследствие быстрого охлаждения. Хотя сам процесс был понятен, его цель оставалась неопределенной. Были предложены различные объяснения, в частности приготовление пищи, пивоварение, текстильное ремесло, обработка дерева и даже купание, подобное сауне.

Археологические данные свидетельствуют, что эти места использовались неоднократно на протяжении длительных периодов Фото: Cotswold Archaeology

Недавние исследования Cotswold Archaeology предоставили более убедительные доказательства, указывающие на другое. Раскопки в Мархем-Парке в Форнхем-Олл-Сейнтс, а также на местах в Лаксфилде и Хепворте, обнаружили закономерности, подтверждающие гипотезу о том, что сожженные курганы использовались преимущественно для дубления кож. Этот вывод основывался на нескольких ключевых находках, которые совпадали с известными практиками обработки кожи.

Среди животных остатков на этих местах преобладали кости крупного рогатого скота, что связано с производством кожи. Кремневые орудия, обнаруженные во время раскопок, имели явные следы использования, соответствующие обработке животных шкур. Микроскопические следы износа указывали на такие действия, как соскабливание, резка и прокалывание — действия, необходимые в процессе дубления.

Кремневые орудия, обнаруженные во время раскопок, имели явные следы использования, соответствующие обработке животных шкур Фото: Cotswold Archaeology

Химический анализ предоставил дополнительную поддержку. В Мархем-Парке исследователи обнаружили жирное вещество внутри одного из древних желобов. Этот остаток содержал липиды, производные от крупного рогатого скота и других животных, что свидетельствует о том, что там перерабатывали продукты животного происхождения. Такие следы являются типичными для подготовки шкур, при которой во время обработки удаляют жиры и ткани.

Данные об окружающей среде добавили еще один слой понимания. Исследования состояния почвы и воды показали, что эти места не использовались непрерывно в течение года. Зато деятельность, кажется, имела сезонный характер.

Например, источники воды в Мархем-Парке были надежными только в течение определенных периодов, что указывает на временное использование. Анализ пыльцы указал на ландшафты, где преобладали пастбища, с изменениями, совпадающими с периодами повышенной активности.

Исследования состояния почвы и воды показали, что эти места не использовались непрерывно в течение года Фото: Cotswold Archaeology

Эта сезонная закономерность соответствовала доисторическим практикам. Наиболее напряженные периоды на сожженных курганах, вероятно, приходились на конец лета и начало осени, когда проводили забой скота и нужно было обрабатывать шкуры. Их изолированное расположение также могло быть преднамеренным, поскольку дубление производит сильные и неприятные запахи.

Эти находки предлагают одно из самых четких на сегодня объяснений назначения сожженных курганов. Они являются свидетельством организованной, повторяющейся деятельности, связанной с такими важными процессами, как производство кожи.

Это делает их важными для понимания того, как древние общества распоряжались ресурсами, приспосабливались к сезонным циклам и организовывали свой труд за пределами поселений.

При написании этого материала использованы источники: Heritage Daily, Cotswold Archaeology.