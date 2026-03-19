Тайны Острова Солнца: ученые нашли неизвестное поселение посреди озера Титикака (фото)

Во время раскопок на острове озера Титикака археологи обнаружили следы древнего поселения. Недавние исследования показывают, что люди жили на боливийском Острове Солнца уже в 3500 году до н. э.

Ключевые выводы происходят из археологического памятника Чуксукуллу, раскопки на котором проводились много лет назад, но лишь недавно его снова проанализировали, используя современные методы датировки, пишет Фокус.

Ученые применили ускорительную масс-спектрометрию к обугленным органическим остаткам, найденным в глубине памятника. Результаты датировки этих материалов указывают на период между 3635 и 3381 годами до н. э., что окончательно закрепляет древнейшее заселение в четвертом тысячелетии до н. э.

Это делает это место одним из древнейших известных населенных пунктов в бассейне озера Титикака и подтверждает, что люди пересекали озеро на тысячи лет раньше, чем ранее считалось.

География играет центральную роль в понимании важности этого открытия. Даже в периоды, когда уровень воды в озере Титикака снижался, остров, вероятно, оставался отделенным от материка глубокой водой. Это означает, что ранние жители не могли просто дойти туда пешком.

Ученые считают, что эти местные жители использовали лодки, способные перевозить людей и грузы через открытую воду. Эта деталь свидетельствует о том, что поселение не было изолированным, а было частью более широкой системы передвижения через озеро.

Артефакты, найденные в Чуксукуллу, подтверждают эту гипотезу. Исследователи обнаружили такие материалы, как обсидиан, кварц и различные виды кремня, ни один из которых не встречается в природе на острове. Их наличие указывает на то, что сети обмена на большие расстояния уже были активными.

На протяжении многих лет археологи считали, что караваны доминировали в ранней торговле в Андах, но эти доказательства указывают на то, что водные пути играли важную роль гораздо раньше, чем ожидалось.

Этот памятник также дает представление о том, как ранние сообщества меняли свой образ жизни. Слои поселения свидетельствуют о непрерывном использовании на протяжении длительных периодов, хотя постоянных построек обнаружено не было. Эта закономерность указывает на неоднократное возвращение к тому же месту, что является признаком полуоседлого образа жизни.

Общины в этом регионе начинали все больше полагаться на местные ресурсы, особенно на рыболовство и сбор растений. Соседний залив Чалла, богатый рыбой, птицами и растительностью, обеспечивал стабильное снабжение пищей, что поддерживало постоянное проживание.

Еще одной важной деталью является появление керамики. Фрагменты керамики, найденные в слоях, датированных XII-X веками до н. э., свидетельствуют о том, что жители острова были связаны с более широкими культурными процессами. Стили соответствуют тем, что встречаются на материке, что указывает на регулярное взаимодействие, несмотря на то, что остров отделен водой.

Это исследование не ограничивается только корректировкой дат. Оно показывает, что ранние общества в Андах были более мобильными и связанными между собой, чем считалось ранее. Способность путешествовать через озеро Титикака свидетельствует о технических знаниях и планировании, которые до сих пор не были полностью признаны для этого периода.

701 год столицы ацтеков: какой на самом деле была жизнь жителей древней империи (фото)

Сегодня Остров Солнца известен своей важностью в традициях инков и историях об их происхождении. Однако эти находки показывают, что его роль в истории человечества уходит гораздо дальше в прошлое. Задолго до возникновения крупных цивилизаций небольшие группы людей уже пересекали озеро, обменивались товарами и возвращались в знакомые места на протяжении поколений.

Ранее Фокус писал о древнеримском артефакте, который неизвестным образом оказался в мексиканской пирамиде. Ученые до сих пор не могут понять, как так произошло.

Также мы рассказывали о единственном известном изображении кельтского бога Суцелла. Его недавно нашли во время раскопок во Франции.

При написании этого материала использованы источники: Arkeonews, Latin American Antiquity.