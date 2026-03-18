701 год столицы ацтеков: какой на самом деле была жизнь жителей древней империи (фото)

18 марта считается датой основания Теночтитлана — столицы империи ацтеков. Культуру ацтеков часто упрощенно ассоциируют только с жертвоприношениями, игрой в мяч и кукурузой, однако их жизнь была значительно сложнее и разнообразнее.

Ацтеки, мезоамериканская цивилизация, процветавшая между XIV и XVI веками нашей эры, оставили заметный след в истории. Их повседневная жизнь была насыщенной сочетанием сельского хозяйства, ремесел, религии, науки и социальных традиций, пишет Фокус.

Сельское хозяйство и ирригация

Для ацтеков сельское хозяйство было основой повседневной жизни. Их общество полагалось на уникальную систему чинампасов, искусственных островов на озере Тескоко, для выращивания кукурузы, бобов, кабачков и перца чили. Для обеспечения успешных урожаев они разработали сложные системы оросительных каналов и подняли поля. Время посева и сбора урожая тщательно определялось в зависимости от времени года и небесных явлений под руководством жрецов и астрономов.

Хранение пищи и торговля

Излишки урожая сохранялись путем сушки и засолки, что было жизненно важно для поддержания населения во время дефицита или для торговли. У ацтеков были оживленные рынки, такие как Теночтитлан, где они обменивали сельскохозяйственные продукты на другие товары. Какао-бобы служили им валютой, а налоги поддерживали империю.

Выращивание кукурузы, основного продукта питания, с помощью простых инструментов. Флорентийский кодекс Фото: Gary Francisco Keller/CC BY 3.0

Социальная иерархия

Ацтекское общество структурировано: во главе стоял правитель, за ним шли вельможи, жрецы, воины и простолюдины. Существовало рабство, в основном с участием военнопленных или должников. Хотя социальная мобильность была ограниченной, иерархическую структуру подкрепляли религиозные верования. Большинство ацтеков были простолюдинами (macehualtin), которые занимались сельским хозяйством, ремеслом и различными промыслами в пределах подразделений, которые назывались кальпулли.

Образование и традиции

Образование ацтеков было преимущественно устным, знания и традиции передавались из поколения в поколение. Хотя лучшее образование в основном могли получить представители элиты, обучение сосредотачивалось на практических навыках, связанных с сельским хозяйством и медициной. Жрецы играли центральную роль в религиозном образовании, тогда как ремесленники учились своему ремеслу через ученичество.

Женская фигура, стоящая на коленях; начало XV — начало XVI века, резьба по камню Фото: Metropolitan Museum of Art/CC0

Торговля и междугородняя коммерция

Торговля играла жизненно важную роль в экономике ацтеков: купцы путешествовали на дальние расстояния в соседние регионы и собирали дань с подвластных государств. Эти путешествия часто были опасными, но прибыльными, способствуя обогащению империи.

Искусство и культура

Ацтеки были искусными ремесленниками, создавая гончарные изделия, скульптуру, текстиль и другие виды искусства, богатые религиозными темами и символикой. Они также любили спорт и игры, в частности знаменитую игру в мяч, известную под названием тлачли.

Фестивали и человеческие жертвоприношения

Ацтеки праздновали многочисленные фестивали, которые служили как религиозным, так и социальным целям, объединяя общину и укрепляя их веру. Противоречивым аспектом культуры ацтеков были человеческие жертвоприношения, которые, по их мнению, поддерживали равновесие в мире. Жертвоприношения происходили во время больших религиозных событий.

Новые археологические открытия: ритуалы и имперская символика

Современные исследования помогают лучше понять религиозную жизнь ацтеков. Во время раскопок в священном комплексе Темпло Майор археологи обнаружили следы масштабного церемониального жертвоприношения XV века, связанного со строительством храма.

Было установлено, что несколько каменных хранилищ с жертвоприношениями относятся к одному ритуалу, проведенному в период правления Мотекуцомы Илвикамины. Их согласованное расположение вокруг храмовой платформы свидетельствует о тщательно спланированной церемонии, которая имела как религиозное, так и политическое значение.

Среди находок — десятки антропоморфных фигурок из зеленого камня и более 4000 морских раковин Фото: Antonio Marín Calvo

Среди находок — десятки антропоморфных фигурок из зеленого камня и более 4000 морских раковин. Часть этих материалов была доставлена из отдаленных регионов, что свидетельствует о хорошо организованной имперской сети. Археологи считают, что такие ритуалы символически интегрировали завоеванные территории в религиозную систему ацтеков.

Животные в жизни ацтеков

Новые исследования также показали, что животные играли важную роль в городской и религиозной жизни. Анализ костей обнаружил, что многие животные содержались людьми в течение длительного времени — они имели зажившие травмы и признаки ухода.

Животные использовались не только в ритуалах, но и имели символическое значение Фото: Public Domain

Это свидетельствует о существовании специальных мест для их содержания, возможно даже своеобразных "зоопарков". Животные использовались не только в ритуалах, но и имели символическое значение, представляя силы природы — небо, землю и воду.

Цифровое воспроизведение Теночтитлана

Современные технологии позволяют воссоздать облик столицы ацтеков. Недавно созданная 3D-модель Теночтитлана позволяет исследовать город с разных ракурсов, увидеть его каналы, храмы и жилые кварталы.

Современные технологии позволяют воссоздать облик столицы ацтеков Фото: Thomas Kole

Эта реконструкция показывает, насколько развитой была городская инфраструктура ацтеков и как они смогли построить большой город на острове в озере.

Праздники и календарь

Ацтеки имели сложную календарную систему с 365-дневным годом и 260-дневным ритуальным циклом. Период Немонтеми — пять "пустых дней" — считался опасным, поэтому люди воздерживались от важных дел и проводили ритуалы очищения.

Ацтеки имели сложную календарную систему с 365-дневным годом и 260-дневным ритуальным циклом Фото: Public Domain

Новый год, известный как Yancuic Xihuitl, сопровождался обрядами в честь богов, таких как Тлалок и Вицилопочтли. Эти ритуалы были направлены на поддержание космического баланса и обеспечение урожая.

Конец империи ацтеков

Ацтекская цивилизация процветала до испанского завоевания во главе с Эрнандом Кортесом в 1521 году. После двухлетней кампании столица ацтеков, Теночтитлан, пала. Испанцы навязали свой язык, религию и правовую систему, что ознаменовало конец правления ацтеков и начало испанского колониального влияния в регионе.

При написании этого материала использованы источники: Фокус, Heritage Daily, Greek Reporter, Arkeonews, Ancient Origins.