Буденне життя ацтеків: сільське господарство, торгівля та людські жертвоприношення (фото)

Про ацтеків переважно відомо тільки те, що вони приносили людей в жертву, грали в м’яч та їли маїс. Проте їхнє повсякденне життя було значно різноманітнішим, ніж вважається.

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Ацтеки, мезоамериканська цивілізація, що процвітала між XIV i XVI століттями нашої ери, залишила помітний слід в історії. Окрім добре задокументованої взаємодії з іспанськими конкістадорами, їхнє повсякденне життя було насиченим поєднанням сільського господарства, мистецтва, релігії та традицій, пише Ancient Origins.

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Сільське господарство та іригація

Для ацтеків сільське господарство було основою повсякденного життя. Їхнє суспільство покладалося на унікальну систему чинампасів, штучних островів на озері Тескоко, для вирощування кукурудзи, бобів, кабачків та перця чилі. Для забезпечення успішних врожаїв вони розробили складні зрошувальні системи каналів і підняли поля. Час посіву та збору врожаю ретельно визначався залежно від пори року і небесних явищ під керівництвом жерців та астрономів.

Зберігання їжі та торгівля

Надлишки врожаю зберігали шляхом сушіння та засолювання, що було життєво важливо для підтримки населення під час дефіциту або для торгівлі. Ацтеки мали жваві ринки, такі як Теночтітлан, де вони обмінювали сільськогосподарські продукти на інші товари. Какао-боби слугували їм валютою, а податки підтримували імперію.

Вирощування кукурудзи, основного продукту харчування, за допомогою простих інструментів. Флорентійський кодекс Фото: Gary Francisco Keller/CC BY 3.0

Соціальна ієрархія

Ацтекське суспільство структуроване: на чолі стояв правитель, за ним йшли вельможі, жерці, воїни та простолюдини. Існувало рабство, здебільшого за участю військовополонених або боржників. Хоча соціальна мобільність була обмеженою, ієрархічну структуру підкріплювали релігійні вірування. Більшість ацтеків були простолюдинами (macehualtin), які займалися сільським господарством, ремеслом і різними промислами в межах підрозділів, що називалися кальпуллі.

Освіта та традиції

Освіта ацтеків була переважно усною, знання і традиції передавалися з покоління в покоління. Хоча кращу освіту здебільшого могли здобути представники еліти, навчання зосереджувалося на практичних навичках, пов'язаних із сільським господарством і медициною. Жерці відігравали центральну роль у релігійній освіті, тоді як ремісники навчалися свого ремесла через учнівство.

Жіноча фігура, що стоїть на колінах; початок XV - початок XVI століття, розпис по каменю Фото: Metropolitan Museum of Art/CC0

Торгівля та міжміська комерція

Торгівля відігравала життєво важливу роль в економіці ацтеків: купці подорожували на далекі відстані до сусідніх регіонів і збирали данину з підвладних держав. Ці подорожі часто були небезпечними, але прибутковими, сприяючи збагаченню імперії.

Мистецтво та культура

Ацтеки були вправними ремісниками, створюючи гончарні вироби, скульптуру, текстиль та інші види мистецтва, багаті на релігійні теми та символіку. Вони також полюбляли спорт та ігри, зокрема знамениту гру в м'яч, відому під назвою тлачлі.

Фестивалі та людські жертвоприношення

Ацтеки святкували численні фестивалі, які слугували як релігійним, так і соціальним цілям, об'єднуючи громаду та зміцнюючи їхню віру. Суперечливим аспектом культури ацтеків були людські жертвоприношення, які, на їхню думку, підтримували рівновагу у світі. Жертвоприношення відбувалися під час великих релігійних подій.

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Кінець імперії ацтеків

Ацтекська цивілізація процвітала до іспанського завоювання на чолі з Ернандом Кортесом у 1521 році. Після дворічної кампанії столиця ацтеків, Теночтітлан, впала. Іспанці нав'язали свою мову, релігію та правову систему, що ознаменувало кінець правління ацтеків і початок іспанського колоніального впливу в регіоні.

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