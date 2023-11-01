Забута глава цивілізації мая: археологи виявили структуру, пов'язану з культом Кукулькана

Іцамканак може похвалитися багатою культурною спадщиною зі спорудами, які витримали випробування часом протягом сотні років. Місто, яке ненадовго відвідав Ернан Кортес у 1525 році, колись процвітало і налічувало близько 4 000 мешканців, об'єднаних у чотири райони.

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У самому серці півострова Юкатан, серед густих джунглів мексиканського штату Кампече, розташоване місто з давньою історією — Іцамканак, також відомий як Ель-Тігре. Нещодавні розкопки, проведені археологами з Національного інституту антропології та історії (INAH), зробили дивовижне відкриття в цій колись жвавій столиці акаланських мая, пише HeritageDaily.

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Іцамканак може похвалитися багатою культурною спадщиною зі спорудами, які витримали випробування часом протягом сотні років. Місто, яке ненадовго відвідав Ернан Кортес у 1525 році, колись процвітало і налічувало близько 4 000 мешканців, об'єднаних у чотири райони.

Цікаво, що розкопки INAH зосередилися навколо круглої споруди, яка, як вважають, існувала між 1000-1200 роками нашої ери. Ця споруда містить ключ до розгадки таємниць стародавнього світу мая — вона пов'язана з культом Кукулькана, божества, що асоціюється з ацтекським богом вітру Кецалькоатлем.

Зображення Кетцалькоатля в Кодексі Борбонікус Фото: Вікіпедія

Значення цього відкриття полягає у трансформаційному впливі культу Кукулькана/Кецалькоатля протягом класичного періоду. На відміну від попередніх релігійних практик, цей рух виходив за межі мовних та етнічних кордонів, сприяючи комунікації та торгівлі між різними групами з різним соціальним та етнічним походженням.

Зародившись у стародавньому місті Чичен-Іца, культ поширився далеко за його межі, досягнувши Гватемальського нагір'я та північного Белізу. Іцамканак, як показано в документах Паксболона Мальдонадо, був домом для храмів, присвячених чотирьом головним божествам посткласичних мая, зокрема Кукулькану.

Що робить це відкриття ще важливішим, так це його історичний контекст. Кругла структура відповідає періоду, коли Іцамканак мав важливі зв'язки з іншими мезоамериканськими регіонами, такими як центральна Мексика, Оахака та узбережжя Мексиканської затоки. Це вказує на час культурного обміну та взаємозв'язку, проливаючи світло на складну мережу взаємовідносин у стародавній цивілізації мая.

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Розкопки в Іцамканаці не лише поглиблюють наше розуміння минулого, але й відкривають важливі можливості на майбутнє. Подальші дослідження цього місця та його артефактів можуть принести ще більше відкриттів, розширюючи наші знання про стародавню цивілізацію мая.

По суті, відкриття в Іцамканаці слугує вікном у минулу епоху, нагадуючи нам про багату культурну спадщину, яка лежить під поверхнею нашого світу. Розгадуючи таємниці минулого, ми глибше усвідомлюємо складність людської історії, що пов'язує нас із давніми цивілізаціями, які колись процвітали в самому серці півострова Юкатан.

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