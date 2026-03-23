Археологи обнаружили кладбище "маргиналов" на севере Польши: что узнали ученые (фото)

Археологи исследовали кладбище XVII века на севере Польши, где необычные похоронные обычаи свидетельствуют об изоляции умерших. На этом участке, расположенном в селе Пень, ученые обнаружили более 100 могил, в том числе нетипичные захоронения, что отражает отношение к лицам, которых считали опасными или отличными от других.

Исследования под руководством Дариуша Полинского продолжаются на этом месте уже более двух десятилетий. Считается, что кладбище имело протестантское происхождение, однако больше всего поражает количество захоронений, отличающихся от стандартных практик, пишет Фокус.

"Мы обнаружили здесь в целом 101 захоронение, и количество нетипичных могил поражает: по меньшей мере десяток", — сказал Полинский. Он добавил, что по мере продолжения исследований может быть обнаружено еще больше таких случаев. Недавние раскопки обнаружили дополнительные могилы, в частности с телами плодов, новорожденных и подростков в возрасте от 12 до 15 лет.

Такие нетипичные захоронения находили и в других частях Польши, но обычно лишь как единичные случаи. Например, в Дравске среди сотен могил было обнаружено пять захоронений с серпами. В Гливице исследователи задокументировали захоронения казненных лиц, чьи головы были помещены между ногами. Однако масштаб, который наблюдается в селе Пень, кажется уникальным, что наводит на мысль, что кладбище, возможно, использовалось для людей, отвергнутых обществом.

Одним из самых известных захоронений на этом месте является захоронение молодой женщины, которую называют "Зося". Ее похоронили с серпом, положенным на шею, и навесным замком, прикрепленным к пальцу ноги — меры, которые, как считалось, должны были предотвратить ее восстание из могилы.

В 2024 году ученые воссоздали ее лицо. Исследования показали, что она страдала гемангиомой — опухолью, расположенной в грудине, которая, вероятно, вызывала боль и видимую деформацию груди.

Другая могила принадлежала женщине в возрасте от 30 до 50 лет. На ее левую руку был положен большой камень, а тело окружали меньшие камни. Антропологический анализ выявил, что она страдала запущенной стадией сифилиса, болезнью, которая в сообществах прошлого часто вызывала страх и отчуждение. Хотя могила была обнаружена много лет назад, анализ ДНК остается сложным из-за плохого состояния останков.

В 2025 году археологи обнаружили еще одно захоронение мальчика, названного Владимиром. На его ключицах и груди были положены камни. За два года до этого, ученые обнаружили могилу беременной женщины в возрасте от 20 до 30 лет, похороненная вместе с плодом, возраст которого оценивался в 24-25 недель. Сохранение таких хрупких останков является необычным, особенно учитывая твердую, каменистую почву, в которой была найдена могила.

Пожилых людей также хоронили необычным образом. Одной женщине, в возрасте около 60 лет, камни прижали к черепу. Исследователи обнаружили на ее черепе четкие следы аневризмы, которая, вероятно, вызывала сильную боль и неврологические симптомы. В давние времена такое поведение могли воспринимать как одержимость или безумие, что приводило к ее социальной изоляции.

Еще одно странное захоронение принадлежало молодому мужчине и маленькому ребенку в возрасте около двух лет. Ребенка положили на ноги мужчины, раскинув руки в стороны. Камни были размещены по всей могиле, в частности возле головы ребенка и бедер мужчины. Такие захоронения являются редкими и до сих пор трудно поддаются интерпретации.

По словам Полинского, эти похоронные обычаи имели целью предотвратить возвращение умерших и причинение вреда живым. "Умерших, которые вызывали страх, хоронили с серпами на шее, отягощали камнями или запирали на замки. Иногда их хоронили лицом вниз, чтобы, если они проснутся, они вгрызлись в землю, а не вернулись в деревню", — пояснил он. В некоторых случаях могилы открывали, чтобы проверить, не разлагается ли тело, поскольку считалось, что одно тело может заразить другие.

Эти верования различались в зависимости от региона. Например, в Кашубии люди боялись, что умершие могут восстать и звонить в церковные колокола, вызывая смерть тем, кто услышит их первым. Меры предосторожности включали обезглавливание, размещение головы между ног или вкладывание незавершенных молитв в могилу, чтобы заключить дух в бесконечном повторении. Другие методы заключались в рассыпании макового семени, чтобы отвлечь умерших, или во вкладывании монет в их рты.

Такие практики часто были попытками объяснить несчастья. XVII век отличился суровыми условиями жизни, в частности Малым ледниковым периодом, который принес плохие урожаи и голод. Войны, в частности Тридцатилетняя война и шведское вторжение в Польшу, опустошали население, а эпидемии быстро распространялись. Не имея знаний о причинах болезней, общины искали объяснений и часто обвиняли лиц, которых считали иными.

Эти открытия дают редкий взгляд на то, как страх, болезни и социальная изоляция формировали похоронные обычаи, и демонстрируют, как общества прошлого пытались справиться с неопределенностью и опасностью.

При написании этого материала использованы источники: Heritage Daily, Nauka w Polsce.