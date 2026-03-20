Мужчина нашел золотой шлем весом 270 граммов: какова дальнейшая судьба находки (фото)

Вдоль атлантического побережья Галисии, Испания, под землей веками оставался скрытым необычный золотой предмет. Этот артефакт, известный как "Золотой шлем Лайро", стал одной из важнейших археологических находок в Испании.

Предмет был случайно найден 7 апреля 1976 года в приходе Лейро, расположенном в Рианксо. Открытие произошло, когда Хосе Мария Висенте копал возле реки Улья, готовя землю для строительства сарая, пишет Фокус.

Сначала предмет не казался чем-то значимым, но позже его идентифицировали как золотое изделие, датируемое поздним бронзовым веком, примерно 1000-800 годами до н. э. Артефакт весил около 270 граммов и был найден вместе с фрагментами глиняной посуды.

Хотя его называют шлемом, специалисты сейчас сходятся во мнении, что артефакт не предназначался для боя. Его тонкая структура и детальный дизайн свидетельствуют о том, что он выполнял церемониальную роль. Тот факт, что артефакт тщательно поместили внутрь сосуда и похоронили, подтверждает предположение, что он был частью ритуального обряда, возможно связанного с духовными верованиями доисторических сообществ Иберийского полуострова.

Атефакт тщательно поместили внутрь сосуда и похоронили Фото: Wikimedia Commons

Важность этого предмета заключается не только в его материале, но и в его редкости. Золотые артефакты из бронзового века являются редкими, особенно те, которые имеют четкий археологический контекст. Находка в Галисии подтвердила гипотезу о том, что этот регион имел связи с более широкими атлантическими сетями.

Подобные предметы находили в таких регионах, как Ирландия и Британия, что свидетельствует об общих традициях или символических практиках в разных регионах доисторической Европы.

Интересна также история человека, связанная с этой находкой. Хосе Мария Висенте не сразу понял ценность находки. После того как он отложил ее в сторону, сосед заметил ее золотистый вид, и новость быстро распространилась. Артефакт вскоре привлек внимание местной общины.

Хосе Мария Висенте и найденный им золотой шлем Фото: Arkeonews

Вместо того, чтобы продать находку частным образом, Висенте решил ее сохранить. Позже он передал ее властям, позволив ей стать частью общественного наследия. В конце концов шлем стал частью экспозиции в Археологическом и историческом музее замка Сан-Антон, где он до сих пор хранится как часть коллекции бронзового века.

Это решение сыграло ключевую роль в сохранении артефакта. В то время, когда такие предметы часто терялись из-за частных покупателей или переплавлялись, хранение его под опекой государства обеспечило его выживание. Висенте получил компенсацию, хотя она была незначительной по сравнению с культурной важностью находки.

Со временем золотой шлем Лайро стал символом местной идентичности. Чтобы отметить долговременное значение этой находки, недавно на месте ее обнаружения была размещена капсула времени. Не нарушая охраняемую территорию, она соединяет прошлое с настоящим и отражает ценность, которую община придает своей истории.

До сих пор остается непонятным, кто создал артефакт, как он использовался и почему его так тщательно закопали. Несмотря на многолетние исследования, золотой шлем продолжает давать лишь ограниченные ответы, заставляя исследователей составлять историю далекого прошлого из отдельных фрагментов.

При написании этого материала использованы источники: Arkeonews, Wikipedia.