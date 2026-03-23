Майя прятали эти сооружения в джунглях: что нашли ученые с помощью лазерного сканирования (фото)

На полуострове Юкатан ученые обнаружили необычные архитектурные структуры, что дает новое представление о том, как цивилизация майя организовывала торговлю. Эти сооружения, расположенные в четких концентрических рядах, свидетельствуют о том, что организованные рыночные площадки играли в повседневной жизни важную роль.

Недавние исследования под руководством археолога Ивана Шпрайца задокументировали десятки таких "вложенных конструкций" в центральных и западных низменностях, особенно в Кампече, пишет Фокус.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Последовательное расположение структур и их ориентация указывают на то, что они использовались как структурированные пространства для торговли, а не для жилья или церемоний.

Формации состоят из низких платформ, расположенных кольцами, образующих доступные внутренние зоны, соединенные дорожками. Эти пространства точно соответствуют описаниям рынков, зафиксированным в ранних колониальных хрониках Мезоамерики.

Відео дня

Археологи считают, что на этих платформах когда-то стояли временные киоски, сделанные из недолговечных материалов. Открытые участки между ними, вероятно, служили проходами, позволявшими людям передвигаться по активным торговым зонам.

Эти объекты долгое время оставались незамеченными из-за их низкой высоты и зарослей джунглей. Идентификация структур стала возможной благодаря LiDAR, который обнаружил скрытые структуры под растительностью. Сейчас зафиксировано около 50 таких комплексов, а вероятно, еще много из них остаются необнаруженными.

Эти находки очень напоминают известные места, такие как Тикаль и Калакмуль. В Калакмуле на фресках изображены люди, занимающиеся товарами, такими как еда, керамика и текстиль, которые, вероятно, символизируют продавцов. Некоторые надписи, кажется, называют людей по товарам, которые они продавали, указывая на организованные торговые роли.

Эти территории использовались не только для экономической деятельности. Многие из них содержат алтари, святилища или расположенные рядом церемониальные здания, что свидетельствует о тесной связи торговли и ритуалов.

Это отражает более широкие традиции в Мезоамерике, где рынки также служили местами социальных собраний. Некоторые объекты расположены вблизи площадок для игры в мяч, что указывает на их центральную роль как в общественных мероприятиях, так и в региональном взаимодействии.

Их размещение на местности также представляется продуманным. Многие из них найдены вдоль главных путей, вблизи источников воды или в пределах городских центров. В таких регионах, как центральная Кампече, количество таких комплексов особенно высокое, возможно, из-за зависимости от импортных товаров.

Эти рынки, вероятно, помогали распределять необходимые ресурсы, такие как еда, соль, инструменты и изделия ремесла, между различными общинами. Дороги и дамбы, соединяющие эти объекты, еще больше подтверждают идею существования широкой торговой сети.

В течение многих лет исследователи дискутировали, зависела ли экономика майя преимущественно от систем, контролируемых элитой, или от открытого обмена. Эти открытия указывают на гибкую систему, где организованные рынки функционировали на разных уровнях.

Некоторые большие сооружения в пределах комплексов, вероятно, служили складскими или административными помещениями, что свидетельствует о координации и надзоре.

Опрос Верите ли вы в существование Атлантиды? Опрос открыт до Да, она существует на самом деле Нет, я верю только в Ктулху Атлантида на самом деле в космосе Это все очередная конспирология Ничего из перечисленного Голосувати

Хотя прямые физические доказательства рыночной деятельности остаются ограниченными, сочетание архитектурного дизайна, пространственных схем и сравнения с другими объектами делает эту интерпретацию убедительной.

Как отметил Шпрайц, эти сооружения могут представлять региональный метод организации торговли, который варьировался в разных районах, но следовал общей логике.

Это исследование меняет представление о мире майя. Оно показывает общество, которое было сосредоточено не только на храмах и ритуалах, но и глубоко вовлечено в структурированную торговлю и повседневный обмен. По мере поступления новых данных из LiDAR-исследований эти сооружения могут стать ключом к пониманию того, как функционировали древние экономики.

При написании этого материала использованы источники: Arkeonews, Ancient Mesoamerica.