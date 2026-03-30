Знайдено беззаперечні докази: археологи виявили втрачене місто XIV століття

На півночі Польщі археологи знайшли залишки середньовічного міста, яке було втрачене упродовж століть. Ця знахідка дала нове уявлення про те, як планувалися ранні міста і чому деякі з них згодом зникли або були перенесені.

Дослідження проводила команда з Гданського університету під керівництвом Аркадіуша Коперкевича. Вони знайшли місце розташування міста Домбровна поблизу озера Домброва Мала, пише Фокус.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Вчені виявили, що будівлі були розташовані двома рядами з центральною ринковою площею, що є явною ознакою планового середньовічного дизайну. Магнітні дані дозволили дослідникам скласти карту поселення без проведення масштабних розкопок, показавши, як місто було організовано під поверхнею.

Відео дня

Докази свідчать про те, що пізніше поселення змінило місце розташування, залишивши після себе те, що стало відомо як "Старе Місто". Точні причини цього перенесення залишаються невідомими, хоча подібні зміни фіксувалися й в інших середньовічних поселеннях.

Дослідники також порівняли це місце з Барчевко, відзначивши схожі схеми планування та пристосування до рельєфу місцевості. Історична назва Ільгенбург могла походити від прусського слова ilgis, що означає "довгий", можливо, описуючи видовжене укріплене планування міста.

Історичні джерела свідчать, що місто було зруйноване у 1410 році військами Владислава II Ягайла перед Грюнвальдською битвою. Однак саме місто було засноване раніше, під час експансії Тевтонського ордену, і офіційно отримало міські права у 1326 році.

Під час розкопок археологи виявили понад 500 артефактів XIV та початку XV століть, зокрема зброю, кінне спорядження та кераміку. Залишки кузні вказують на місцеве виробництво, а обгорілі дерев'яні споруди свідчать про те, що поселення було знищено вогнем.

Археологи також виявили середньовічне кладовище, зокрема скелет, похований за християнськими звичаями, разом із фрагментами кераміки. Місце поховання вказує на наявність церкви та відображає співіснування поселенців та наверненого корінного прусського населення.

Важливо

Дослідники зазначили, що сучасні неінвазивні методи є ключовими для виявлення таких об’єктів. Ці загублені міста виступають як "капсули часу", зберігаючи ранні етапи міського розвитку та надаючи свідчення про те, як формувалися та змінювалися громади з плином часу.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Heritage Daily, Nauka w Polsce.