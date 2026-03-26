Місце останнього бою: польські археологи знайшли останки солдатів часів Другої світової війни (фото)

Нещодавні розкопки у Західно-Поморському воєводстві Польщі дали нові матеріальні свідчення, пов’язані з останніми місяцями Другої світової війни. Роботи зосередилися на ділянці поблизу села Стекльно, де на початку 1945 року точилися запеклі бої.

Археологи з команди POMOST виявили останки п’яти німецьких солдатів, а також їхні особисті речі та військове спорядження. Завдяки аналізу скелетних останків та обставин поховання дослідники змогли реконструювати частину подій, що призвели до їхньої загибелі, пише Фокус.

Двох із них було ідентифіковано як "Fallschirmjäger" — підрозділ Люфтваффе, який спочатку готувався до повітряно-десантних операцій, але згодом, коли після середини 1944 року ситуація Німеччини погіршилася, використовувався як піхота. Докази свідчили, що один солдат під час активних бойових дій сховався в неглибокому укритті, а його поранення відповідали вогнепальним пораненням та осколковим ураженням.

Двох із них було ідентифіковано як "Fallschirmjäger" — підрозділ Люфтваффе, який спочатку готувався до повітряно-десантних операцій Фото: POMOST

Фізичний стан останків підтверджував ці висновки. Один череп все ще був частково укритий кородованим сталевим шоломом, зберігаючи своє первісне положення. Інший фрагмент черепа з часом змістився в піщаному ґрунті, ймовірно, через природні порушення, хоча зуби залишилися цілими і можуть допомогти в ідентифікації.

Останки та артефакти будуть збережені та виставлені в Музеї пам'яток 1-ї Польської армії в Гоздовице та Старе-Лисогуркі Фото: POMOST

Дослідники також виявили чотири ідентифікаційні жетони. Згідно з німецькими військовими процедурами, ці жетони зазвичай ламали після підтвердження смерті. Їхній неушкоджений стан свідчив про те, що солдати були занесені до списку зниклих безвісти, що відкриває можливість їх ідентифікації та надання відповідей їхнім родинам.

Дослідники також виявили чотири ідентифікаційні жетони Фото: POMOST Серед інших знайдених предметів були пошкоджені знаки розрізнення та уламки спорядження Фото: POMOST

Серед інших знайдених предметів були пошкоджені знаки розрізнення та уламки спорядження, що допомогло підтвердити дані про підрозділ та пролити світло на умови на полі бою. Як зазначила команда POMOST:"Тепер наша робота дозволяє нам закрити ще одну сторінку в історії наступу Червоної армії та Польської народної армії проти Третього Рейху".

Військовий пережив 40-хвилинне падіння: пілоту довелося катапультуватися з висоти 14 300 метрів (відео)

Останки та артефакти будуть збережені та виставлені в Музеї пам'яток 1-ї Польської армії в Гоздовице та Старе-Лисогуркі, що забезпечить доступність цих свідчень як для наукових досліджень, так і для громадської освіти.

Раніше Фокус писав про римський некрополь, знайдений у хорватському місті Задар. Археологи виявили понад 3 000 могил, датованих періодом від кінця I століття до н. е. до V століття н. е.

Також ми розповідали про неочікуване відкриття в Єгипті. Археологи розкопали монастир часів зародження християнства.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Heritage Daily, POMOST.