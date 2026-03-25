У хорватському Задарі виявлено римський некрополь: він використовувався упродовж 500 років (фото)

Під сучасним містом Задар у Хорватії археологи виявили великий римський некрополь, який використовувався упродовж майже п’яти століть. Розкопки в районі Релья показали, що ця територія була частиною великої похоронної зони, пов’язаної зі стародавнім містом Іадер.

Ці знахідки підтвердили результати попередніх досліджень і додали нових деталей щодо того, як римські громади організовували похоронні місця та зберігали традиції протягом тривалого часу, пише Фокус.

Нещодавні роботи, проведені Задарським університетом, дозволили виявити кілька поховань, у тому числі керамічні та скляні урни, а також амфори, що використовувалися як ємності для останків. Дослідження, очолюване Ігорем Боржичем та Іваною Ядрич-Кучан, підтвердило, що це місце використовувалося з кінця I століття до н. е. до V століття н. е.

У районі Рельї вже задокументовано понад 3 000 могил, що свідчить про те, що це була одна з найважливіших поховальних зон у римській Далмації. Тривале й безперервне використання некрополя вказує на стабільні традиції та послідовне використання простору для похоронних цілей.

Фото: Department of Archaeology at the University of Zadar

Розташування некрополя відповідає загальноприйнятій римській практиці. Поховання всередині міських стін було заборонено, тому кладовища розміщувалися вздовж головних доріг, що вели до міських центрів. Місцевість Релья розвивалася вздовж одного з головних шляхів доступу до Іадера, що робило її помітною та легкодоступною для похоронних процесій.

Археологічні роботи в цьому районі виявили могили під сучасними будівлями, дорогами та громадськими просторами. Велика кількість поховань дозволила дослідникам вивчити довгострокові соціальні закономірності. Відмінності в конструкції могил, методах поховання та предметах, покладених разом із померлими, свідчили про різницю в багатстві, статусі та культурному впливі.

Фото: Department of Archaeology at the University of Zadar

У багатьох могилах містилися керамічні посудини, скляні вироби, прикраси, масляні лампи та монети. Ці предмети виконували як практичну, так і символічну роль. Масляні лампи часто клали, щоб забезпечити світло в потойбічному світі, тоді як монети пов’язували з віруваннями про перехід у підземний світ.

Посудини та столові прибори свідчили про те, що повсякденне життя в певній формі продовжувалося після смерті. У деяких випадках для поховань використовували амфори, що, ймовірно, залежало від віку, статусу або місцевих звичаїв.

Різноманітність матеріалів, знайдених у могилах, також свідчить про те, що Іадер був пов'язаний з торгівельними мережами по всьому Середземномор'ю. Імпортні товари, знайдені в похованнях, вказували на те, що місто мало міцні зв'язки з іншими регіонами.

Як прибережне поселення, Задар відігравав важливу роль у з'єднанні морських шляхів в Адріатиці з внутрішніми районами римської провінції Далмація. Поєднання стилів артефактів відображало вплив різних частин римського світу.

Археологи вважають, що під поверхнею залишаються приховані ще поховання, а це означає, що майбутні роботи додадуть нових відомостей про це місце. Тривале використання цієї похоронної зони показує, наскільки вона була важливою для жителів стародавнього Іадера.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Arkeonews, Фейсбук/Кафедра археології Задарського університету.