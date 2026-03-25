В хорватском Задаре обнаружен римский некрополь: он использовался на протяжении 500 лет (фото)
Под современным городом Задар в Хорватии археологи обнаружили большой римский некрополь, который использовался на протяжении почти пяти веков. Раскопки в районе Релья показали, что эта территория была частью большой погребальной зоны, связанной с древним городом Иадер.
Эти находки подтвердили результаты предыдущих исследований и добавили новых деталей относительно того, как римские общины организовывали погребальные места и сохраняли традиции в течение длительного времени, пишет Фокус.
Недавние работы, проведенные Задарским университетом, позволили обнаружить несколько захоронений, в том числе керамические и стеклянные урны, а также амфоры, использовавшиеся в качестве емкостей для останков. Исследование, возглавляемое Игорем Боржичем и Иваной Ядрич-Кучан, подтвердило, что это место использовалось с конца I века до н. э. до V века н. э.
В районе Рельи уже задокументировано более 3 000 могил, что свидетельствует о том, что это была одна из важнейших погребальных зон в римской Далмации. Длительное и непрерывное использование некрополя указывает на стабильные традиции и последовательное использование пространства для погребальных целей.
Расположение некрополя соответствует общепринятой римской практике. Захоронение внутри городских стен было запрещено, поэтому кладбища размещались вдоль главных дорог, ведущих к городским центрам. Местность Релья развивалась вдоль одного из главных путей доступа к Иадеру, что делало ее заметной и легкодоступной для похоронных процессий.
Археологические работы в этом районе обнаружили могилы под современными зданиями, дорогами и общественными пространствами. Большое количество захоронений позволило исследователям изучить долгосрочные социальные закономерности. Различия в конструкции могил, методах захоронения и предметах, положенных вместе с умершими, свидетельствовали о разнице в богатстве, статусе и культурном влиянии.
Во многих могилах содержались керамические сосуды, стеклянные изделия, украшения, масляные лампы и монеты. Эти предметы выполняли как практическую, так и символическую роль. Масляные лампы часто клали, чтобы обеспечить свет в потустороннем мире, тогда как монеты связывали с верованиями о переходе в подземный мир.
Сосуды и столовые приборы свидетельствовали о том, что повседневная жизнь в определенной форме продолжалась после смерти. В некоторых случаях для захоронений использовали амфоры, что, вероятно, зависело от возраста, статуса или местных обычаев.
Разнообразие материалов, найденных в могилах, также свидетельствует о том, что Иадер был связан с торговыми сетями по всему Средиземноморью. Импортные товары, найденные в захоронениях, указывали на то, что город имел прочные связи с другими регионами.
Как прибрежное поселение, Задар играл важную роль в соединении морских путей в Адриатике с внутренними районами римской провинции Далмация. Сочетание стилей артефактов отражало влияние различных частей римского мира.
Археологи считают, что под поверхностью остаются скрытые еще захоронения, а это означает, что будущие работы добавят новых сведений об этом месте. Длительное использование этой погребальной зоны показывает, насколько она была важной для жителей древнего Иадера.
При написании этого материала использованы источники: Arkeonews, Фейсбук/Кафедра археологии Задарского университета.