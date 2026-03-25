В хорватском Задаре обнаружен римский некрополь: он использовался на протяжении 500 лет (фото)

Под современным городом Задар в Хорватии археологи обнаружили большой римский некрополь, который использовался на протяжении почти пяти веков. Раскопки в районе Релья показали, что эта территория была частью большой погребальной зоны, связанной с древним городом Иадер.

Эти находки подтвердили результаты предыдущих исследований и добавили новых деталей относительно того, как римские общины организовывали погребальные места и сохраняли традиции в течение длительного времени, пишет Фокус.

Недавние работы, проведенные Задарским университетом, позволили обнаружить несколько захоронений, в том числе керамические и стеклянные урны, а также амфоры, использовавшиеся в качестве емкостей для останков. Исследование, возглавляемое Игорем Боржичем и Иваной Ядрич-Кучан, подтвердило, что это место использовалось с конца I века до н. э. до V века н. э.

В районе Рельи уже задокументировано более 3 000 могил, что свидетельствует о том, что это была одна из важнейших погребальных зон в римской Далмации. Длительное и непрерывное использование некрополя указывает на стабильные традиции и последовательное использование пространства для погребальных целей.

Фото: Department of Archaeology at the University of Zadar

Расположение некрополя соответствует общепринятой римской практике. Захоронение внутри городских стен было запрещено, поэтому кладбища размещались вдоль главных дорог, ведущих к городским центрам. Местность Релья развивалась вдоль одного из главных путей доступа к Иадеру, что делало ее заметной и легкодоступной для похоронных процессий.

Археологические работы в этом районе обнаружили могилы под современными зданиями, дорогами и общественными пространствами. Большое количество захоронений позволило исследователям изучить долгосрочные социальные закономерности. Различия в конструкции могил, методах захоронения и предметах, положенных вместе с умершими, свидетельствовали о разнице в богатстве, статусе и культурном влиянии.

Фото: Department of Archaeology at the University of Zadar

Во многих могилах содержались керамические сосуды, стеклянные изделия, украшения, масляные лампы и монеты. Эти предметы выполняли как практическую, так и символическую роль. Масляные лампы часто клали, чтобы обеспечить свет в потустороннем мире, тогда как монеты связывали с верованиями о переходе в подземный мир.

Сосуды и столовые приборы свидетельствовали о том, что повседневная жизнь в определенной форме продолжалась после смерти. В некоторых случаях для захоронений использовали амфоры, что, вероятно, зависело от возраста, статуса или местных обычаев.

Разнообразие материалов, найденных в могилах, также свидетельствует о том, что Иадер был связан с торговыми сетями по всему Средиземноморью. Импортные товары, найденные в захоронениях, указывали на то, что город имел прочные связи с другими регионами.

Как прибрежное поселение, Задар играл важную роль в соединении морских путей в Адриатике с внутренними районами римской провинции Далмация. Сочетание стилей артефактов отражало влияние различных частей римского мира.

Майя прятали эти сооружения в джунглях: что нашли ученые с помощью лазерного сканирования (фото)

Археологи считают, что под поверхностью остаются скрытые еще захоронения, а это означает, что будущие работы добавят новых сведений об этом месте. Длительное использование этой погребальной зоны показывает, насколько она была важной для жителей древнего Иадера.

Ранее Фокус писал о древнеримском артефакте, который неизвестным образом оказался в мексиканской гробнице. Открытие произошло в 1933 году и с тех пор ученые до сих пор не нашли ответа.

Также мы рассказывали о неожиданном открытии в Египте. Археологи раскопали монастырь времен зарождения христианства.

При написании этого материала использованы источники: Arkeonews, Фейсбук/Кафедра археологии Задарского университета.