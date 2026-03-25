Находка раскрывает секреты первых монахов: что археологи раскопали в Египте (фото)

В Египте археологи обнаружили остатки раннехристианского монастыря в пустынной местности Вади-эль-Натрун, которая издавна известна своей религиозной историей. Этот памятник, расположенный в провинции Бехейра, датируется IV-VI веками нашей эры.

Эта находка добавила важных деталей к тому, что известно о формировании и жизни религиозных общин в период, тесно связанный с развитием организованной монастырской жизни в раннем христианстве, пишет Фокус.

Раскопки проводились под руководством Высшего совета по вопросам древностей Египта в сотрудничестве с Каирским университетом. Здание занимало площадь примерно 2 000 квадратных метров и было возведено преимущественно из глиняного кирпича.

Толщина внешних стен составляла около одного метра, а внутренних — от 60 до 70 сантиметров. В некоторых местах стены сохранились высотой до 2,2 метра, что дало исследователям четкое представление о первоначальных размерах и планировке здания.

Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

По данным Министерства туризма и древностей, "здание имеет открытый центральный двор, который является центром общей планировки, окруженный рядом архитектурных блоков, которые образуют пригородный двор, открывающийся в различные формы и пространства, от квадрата до прямоугольника. На западной стороне здания также был обнаружен ряд хозяйственных пристроек, в частности интегрированные кухни, печи и кладовые".

Внутри монастыря археологи обнаружили захоронения, которые, как считается, принадлежали монахам. Наличие этих останков в жилом пространстве отражало важность смерти и памяти в раннехристианских общинах. Это также показало, что монастырь служил не только местом поклонения, но и постоянным домом для его жителей.

Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Дальнейшее изучение выявило использование куполов из глиняного кирпича и сводчатых кровельных систем, что было практичным для местного климата. Внутренние помещения были покрыты белой штукатуркой и украшены фресками, в частности крестами, пальмами и геометрическими узорами.

Кроме того, исследователи нашли коптские надписи, в которых были зафиксированы имена монахов и молитвы. Эти надписи помогли идентифицировать людей, которые там жили, и предоставили полезные доказательства для более точной датировки места.

Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Министр туризма и древностей Египта Шериф Фатхи описал эту находку как важный шаг в понимании ранних этапов развития монастырской жизни. Доктор Хишам Лаити, генеральный секретарь Высшего совета по вопросам древностей, заявил: "Эта находка является частью постоянных усилий министерства по раскрытию и сохранению погребенного наследия, что свидетельствует о росте интереса к коптским памятникам в последнее время".

Это открытие позволяет детально рассмотреть, как были организованы ранние христианские сообщества, как они жили и как их верования формировали их окружение. Оно также показывает, как архитектура, искусство и письменные записи взаимодействовали для сохранения истории.

При написании этого материала использованы источники: Heritage Daily, Министерство туризма и древностей Египта.